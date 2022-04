Artgeist kolejnym najemcą kompleksu Quorum

Quorum D to pierwszy z budynków wielofunkcyjnego kompleksu powstającego nad brzegiem Odry we Wrocławiu. Już niedługo stanie się on nową siedzibą firmy działającej w sektorze e-commerce – Artgeist.

Biuro Artgeist w Quorum D ma być nowoczesne i ekologiczne. Znajdą się w nim otwarte przestrzenie z ogólnodostępnymi stanowiskami pracy typu hot desks.

Quorum D to 6-kondygnacyjny budynek, który w sumie oferuje ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. W budynku przygotowane będą także miejsca parkingowe dla ponad 280 pojazdów.

Quorum D jest częścią powstającego we Wrocławiu kompleksu Quorum. Architektura kompleksu zakłada, że ze wspólnej podstawy wyrastać będą wieże. Wieża biurowa, która sięgnie 140 m stanie się drugim najwyższym budynkiem stolicy Dolnego Śląska.

Artgeist, właściciel sklepu internetowego bimago.pl, to firma z Wrocławia zajmująca się produkcją i sprzedażą dekoracji ściennych, w tym tapet, obrazów, parawanów i plakatów. Na jej potrzeby na ponad 1,2 tys. mkw. Cavatina Holding, właściciel Quorum, przygotuje nowoczesną, dostosowaną do potrzeb zespołu Artgeist powierzchnię biurową.

Biuro w Quorum spełnia wymagania Artgeist

– Dynamiczny rozwój firmy Artgeist wymusił na nas dostosowanie się do rynku pracy, a co za tym idzie znalezienie reprezentatywnego biura, które pokazuje naszą pasję do upiększania wnętrz. Nowa siedziba to nie tylko lepsze warunki pracy dla naszych pracowników, ale również wizytówka firmy. Wybraliśmy Quorum, ponieważ spełniło wszystkie nasze wymagania. Chcemy stworzyć nowoczesne i ekologiczne biuro z otwartymi przestrzeniami z ogólnodostępnymi stanowiskami pracy typu hot desks, dogodnym dojazdem, blisko centrum miasta z jego wszystkimi udogodnieniami. Zależy nam także na sprawnej organizacji spotkań dla naszych partnerów biznesowych i klientów – mówi Olga Adamkiewicz, CEO Artgeist.

Projekty typu mixed-use, takie jak Quorum dobrze wpisują się w aktualne potrzeby mieszkańców miast, w przemyślany sposób uzupełniają tkankę miejską, tworząc funkcjonalne przestrzenie do życia i pracy.

– Kompleks Quorum dodatkowo cechuje oryginalna, przyciągająca oko architektura, świetna lokalizacja blisko centrum z widokiem na miasto i rzekę oraz dbałość o tereny zielone. Te atuty miały niebagatelne znaczenie przy wyborze powierzchni przez klienta – mówi Krzysztof Strembicki, doradca ds. rynku komercyjnego z Verso Commercial, firmy pośredniczącej w transakcji.

Przyjazne środowisko pracy

6-kondygnacyjny budynek Quorum D zaoferuje przyszłym najemcom ponad 16 tys. mkw. powierzchni biurowej klasy A. W budynku przygotowane będą miejsca parkingowe dla ponad 280 pojazdów. Użytkownicy będą mieli do dyspozycji także wewnętrzne zielone patio, które pozwoli na relaks w czasie dnia pracy.

– W Quorum firmy mogą liczyć na dogodne warunki do stworzenia wygodnego i przyjaznego środowiska pracy odpowiadającego zróżnicowanym dziś potrzebom pracowników. Cieszę się, że ten potencjał dostrzegła firma Artgeist i to tu przeniesie swoje biuro - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

- W Cavatina Holding mamy bardzo dobre wcześniejsze doświadczenia z realizacją projektów na wrocławskim rynku, potrafimy zdefiniować potrzeby biznesu i rozumiemy, czego oczekują mieszkańcy miasta. Kompleks Quorum jest największym projektem mixed-use powstającym w stolicy Dolnego Śląska, a jego miastotwórczy charakter przyciąga firmy stawiające na komfort swoich pracowników - dodaje.

Cavatina Holding patrzy na ESG

Zgodnie ze swoją filozofią, przy projektowaniu inwestycji Cavatina Holding kieruje się poczuciem rozszerzonej odpowiedzialności. Potwierdzeniem działania na rzecz zrównoważonego budownictwa oraz dbałością o poczucie komfortu użytkowników biurowców jest zastosowane w Quorum D ekologicznych i prozdrowotnych rozwiązań. Pozwala to Cavatinie ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Dodatkowo, podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec ten będzie poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating. Wielofunkcyjny kompleks Quorum obejmie w sumie pięć budynków, integrując przestrzenie usługowe, biurowe i mieszkaniowe.

– Docelowo Quorum zaoferuje 92 tys. mkw. powierzchni wysokiej klasy biur, przestrzeń usługowo-handlową oraz ponad 330 mieszkań na wynajem od Resi Capital. Aktualnie, poza pracami kończącymi budowę Quorum D, trwa realizacja najwyższego budynku biurowego oraz części mieszkaniowej – podsumowuje Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.

Drugi najwyższy budynek we Wrocławiu

Architektura kompleksu sprawi, że ze wspólnej podstawy wyrastać będą wieże. Na najwyższej, trzydziestej piątej kondygnacji jednej z nich znajdować się będzie taras widokowy, z którego odwiedzający będą mogli podziwiać panoramę Wrocławia i okolic. Wieża biurowa, która sięgnie 140 m stanie się drugim najwyższym budynkiem stolicy Dolnego Śląska.

W parterze obiektów Quorum od strony wschodniej, północnej i zachodniej znajdą się lokale usługowe. Na podium całego kompleksu oraz na poziomie czwartej kondygnacji zaprojektowano także dostępne dla wszystkich pracowników i mieszkańców tarasy oraz zielone przestrzenie. Ponadto od południowej strony budynku D, po przeciwnej stronie ulicy, powstaną ogólnodostępne tereny zielone i deptak. W całym kompleksie przewidziano ok. 1,5 tys. miejsc postojowych.

Równolegle z budową dwóch biurowców Quorum trwają prace przy 24-kondygnacyjnej wieży, w której zaprojektowano ponad 330 apartamentów na wynajem o najwyższym standardzie wykończenia. Wszystkie lokale będą dostępne za pośrednictwem platformy mieszkaniowej Resi Capital. Wykonawca przewiduje tu kawalerki, mieszkania 2-pokojowe oraz 3-pokojowe.