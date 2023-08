Arup to firma skupiająca projektantów, planistów, inżynierów, architektów, konsultantów i specjalistów technicznych, świadcząca usługi dla sektora budowlanego w 143 krajach. Od ponad 70 lat przoduje w realizacji najbardziej ambitnych i wymagających inwestycji projektowych i inżynieryjnych. Polski oddział Arup funkcjonuje od 1998 roku, przy czym z Gdański Business Center firma związana jest od 2015 roku.

W nowej przestrzeni Arup, zaprojektowanej z dbałością o najmniejsze detale przez studio badawczo-projektowe Workplace, biuro dedykowane jest pracownikom i odpowiada na ich zróżnicowane potrzeby m.in. poprzez wprowadzenie różnego typu stref – miejsc do cichej pracy samodzielnej, kreatywnych przestrzeni do pracy zespołowej i wymiany wiedzy oraz stref sprzyjających wypoczynkowi i regeneracji.

W każdej ze stref pracownik ma możliwość regulacji parametrów takich, jak temperatura, oświetlenie czy wysokość blatu biurka.

Dodatkowo, w strefie pracy wszystkie stanowiska biurowe zostały wyposażone w czujniki światła dziennego, dedykowane do aktywnej współpracy z oświetleniem sztucznym.

Pomieszczenia zostały wyposażone także w czujniki obecności, umożliwiające wyłączenie światła w czasie dłuższej nieobecności pracownika. Ponadto, oświetlenie sztuczne, rozmieszczone nad stanowiskami pracy, daje dodatkową możliwość dostosowania oświetlenia miejsca pracy do potrzeb indywidualnych danego użytkownika.

Rozwiązania proekologiczne, zmniejszające negatywny wpływ na środowisko, stanowiły kluczowy cel podczas projektowania nowego biura Arup, a następnie podczas realizacji prac remontowych. Do realizacji w zdecydowanej większości wykorzystano materiały pochodzenia naturalnego lub z recyklingu. Ponad 90% znajdujących się w biurze mebli pochodzi z drugiego obiegu, przy czym część elementów pozostało z biura poprzedniego najemcy. Wykładziny dywanowe zostały wyprodukowane z materiału z recyklingu i nie posiadają szkodliwego podkładu bitumicznego.

Ważny element biura stanowi zieleń.

Pracownicy Arup wzięli udział w warsztatach rozsadzania roślin, które znajdują się teraz w nowym biurze – łącznie znajduje się tam około 600 roślin. W strefie regeneracji oraz głównym aneksie socjalnym umiejscowionych jest także kilka instalacji związanych z hodowlą roślin jadalnych – farma mikroliści oraz instalacja hydroponiczna pozwalającą na hodowlę ziół.

Poza firmami Arup i Savills IM, w stworzenie tego projektu zaangażowanych było kilkunastu partnerów biznesowych oraz neuronaukowcy czy znawcy roślin, którzy dokładają wszelkich starań, aby nowe podejście do projektowania przestrzeni biurowych stało się standardem. Generalnym wykonawcą realizacji była firma Forbis Group.

- Nowe biuro Arup w Gdański Business Center to modelowy przykład tego, że przestrzeń do pracy może być przyjazna zarówno użytkownikom, jak i planecie. Jesteśmy niezwykle dumni z tej realizacji i z faktu, iż to właśnie z naszym kompleksem biurowym Arup postanowił związać się na kolejne lata. Jako Savills IM byliśmy od samego początku mocno zaangażowani w proces powstawania nowego biura Arup - mówi Julia Racewicz, Head of Asset Management, Office & Logistics, Savills Investment Management w Polsce.