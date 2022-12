ASB Poland, zakończyła proces zwiększenia i aranżacji powierzchni w Skylight. W efekcie dotychczasowe biuro przeszło metamorfozę, a inspirowaną naturą przestrzeń biurową stworzono na 16 i 20 piętrze.

Za zarządzanie procesem aranżacji odpowiadał dział Workplaces w firmie Globalworth.

Firma jest właścicielem i zarządcą kompleksu Skylight & Lumen w Warszawie.

Zaaranżowano obszar o łącznej powierzchni ponad 1900 mkw.

Priorytetem dla ASB Poland, firmy specjalizującej się usługach outsourcingu, doradztwa podatkowego i transakcyjnego było stworzenie nowoczesnego i komfortowego środowiska do pracy. W tym celu spółka przeniosła część swojej działalności do nowo wynajętej powierzchni na 20 piętrze budynku Skylight. Wnętrza zostały zaprojektowane zgodnie z trendem biophilic design, czyli nawiązaniem do natury.

Biuro dzięki licznym przeszkleniom jest wypełnione światłem dziennym, motywami florystycznymi i żywymi roślinami, a jednocześnie gwarantuje odpowiednią jakość powietrza i komfort cieplny. Centralnym punktem warszawskiej siedziby ASB Poland jest recepcja. Jej stonowana kolorystyka, nowoczesny design i inspirowane przyrodą tekstury nadają tej części eleganckiego charakteru. Pracownicy mają do dyspozycji przystosowany do pracy indywidulanej open space. Z kolei do spotkań w większym gronie służą tradycyjne sale konferencyjne oraz nowoczesne „pokoje projektowe”. Do użytku pracowników oddano także przytulną kuchnię, jednoosobowe budki telefoniczne oraz strefę chill out wyposażoną m.in. w fotel do masażu, sofę, czy biblioteczkę. Tak zaaranżowana przestrzeń gwarantuje odpoczynek, a także sprzyja nawiązywaniu interakcji w miejscu pracy. Realizacja dla ASB pokazuje, że warto zdecydować się na siedzibę w topowej lokalizacji, w "starszym" budynku, która po pracach aranżacyjnych zmienia się w nowoczesne biuro o wysokim komforcie użytkowania. W efekcie wnętrze jest tej samej klasy, co w nowobudowanych wieżowcach w centrum Warszawy.

Cieszymy się, że nasi dotychczasowi najemcy doceniają Skylight i decydują się na rozwój i pozostanie w budynku. Potwierdza to, że obecnie firmy poszukują nie tylko nowoczesnych budynków w świetnej lokalizacji, oferujących najlepsze na rynku rozwiązania technologiczne, ale także takich, które jednocześnie gwarantują najemcom bardzo wysoki komfort pracy - mówi Anna Korwin-Kulesza, Asset Management & Leasing Director, w Globalworth Poland.

Zależało nam, aby biuro spełniło oczekiwania najemcy, było estetyczne, ale przede wszystkim, funkcjonalne i wygodne. Firma działa w systemie hybrydowym, dlatego największą część biura zajmuje komfortowo zaaranżowany open space. Przywołanie nawiązań do natury poprzez użyte materiały, ich struktury czy faktury pomogło stworzyć bardzo stonowaną, a zarazem nowoczesną przestrzeń pracy. Pomimo otwartości aranżacji, strefy zostały przygotowane tak, by zagwarantować jej użytkownikom najwyższy poziom funkcjonalności oraz zapewnić odpowiedni komfort akustyczny - mówi Joanna Liberadzka, Project Manager, zespół Workplaces w Globalworth Poland.



Tworząc nowe biuro staraliśmy się połączyć funkcjonalność z nowoczesnym i przyjaznym designem. Dzięki zaangażowaniu i udanej współpracy z działem Workplaces w Globalworth udostępniliśmy naszym pracownikom doskonale zaplanowaną przestrzeń, która wspiera kreatywność ipracę zespołową. Wszystko to, w połączeniu z doskonałą lokalizacją w biurowcu Skylight w samym centrum Warszawy sprawia, że nasze biuro spełnia wszystkie kryteria, jakim powinno odznaczać się nowoczesne miejsce pracy - mówi Przemysław Oleksy, Managing Director, ASB Poland.

Koncepcję aranżacyjną nowej przestrzeni biurowej opracowała firma Tétris. Za kompleksowe zarządzanie projektem fit-out odpowiadali eksperci z działu Workplaces w Globalworth. W ramach realizacji specjaliści z Globalworth byli odpowiedzialni za wycenę prac i koordynację działań związanych z przygotowywaniem projektu wykonawczego i prac budowlanych. Zespół Workplaces czuwał także nad jakością prowadzonych prac oraz wykonanie projektu zgodnie z harmonogramem. W negocjacjach warunków najmu firmę ASB Poland reprezentowała agencja doradcza Colliers International.

Budynki Skylight i Lumen to jedne z najbardziej znanych i prestiżowych biurowców w Warszawie, które oferują komfortowe powierzchnie spełniające potrzeby najbardziej wymagających firm. Najemcy cenią sobie ich lokalizację w ścisłym centrum miasta oraz bezpośrednie sąsiedztwo galerii handlowej Złote Tarasy. Oba budynki znalazły się w portfelu Globalworth w 2018 roku.

Kompleks Skylight & Lumen został zrealizowany w zgodzie z zasadami zrównoważonego budownictwa, posiada certyfikację BREEAM na poziomie „Excellent” oraz certyfikat WELL Health & Safety 2022.

Łącznie oferuje ponad 49 000 mkw. komfortowej powierzchni biurowej. Budynki charakteryzują się doskonałą lokalizacją w samym sercu Centralnego Obszaru Biznesu, która gwarantuje bliskość komunikacji miejskiej, dworca Warszawa Centralna oraz bogatej bazy biznesowej, hotelowej, rozrywkowej oraz kulturalnej.

