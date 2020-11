Ashland wskakuje do stołecznego Atrium Centrum

Ashland Global Specialty Chemicals Inc. to amerykańska firma chemiczna działająca w ponad 100 krajach. Firma postanowiła przenieść swoje biuro do budynku Atrium Centrum, który zlokalizowany jest w bliskiej odległości metra.

- Zdecydowaliśmy się przenieść nasze biuro do nowej siedziby w centralnej lokalizacji miasta. Liczne udogodnienia w najbliższym otoczeniu, a także bliskość metra oraz doskonały dostęp do komunikacji miejskiej to główne czynniki, które przekonały nas do wynajęcia przestrzeni biurowej w Atrium Centrum - mówi Anna Izwantowska, HR Business Partner, Ashland Specialty Ingredients EMEA

Atrium Centrum jest nowoczesnym budynkiem biurowym, oferującym do wynajęcia około 17 400 mkw. powierzchni biurowej. Budynek oddaje do dyspozycji swoich najemców 209 podziemnych miejsc parkingowych. W przeszklonym, eleganckim atrium znajduje się główna recepcja oraz powierzchnie handlowo-usługowe: apteka, centrum medyczne, restauracja, kawiarnia oraz sklepy. Budynek Atrium Centrum znajduje się w sercu Centralnego Obszaru Biznesu, przy Alei Jana Pawła II. Lokalizacja zapewnia dogodne połączenie z resztą miasta dzięki świetnemu dostępowi do komunikacji miejskiej: stacja metra ONZ, liczne linie tramwajowe i autobusowe.



- Atrium Centrum to budynek doskonale skomunikowany z pozostałymi częściami miasta. Dobra infrastruktura, a także wiele udogodnień z pewnością stworzą przyjazne miejsce pracy dla pracowników firmy Ashland. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w procesie negocjacji umowy - dodaje Karolina Adamiak, Starszy Konsultant w Dziale Reprezentacji Najemcy, JLL