ASICS kolejnym sportowym najemcom w Adgar Park West

ASICS dołącza do grona sportowych najemców Adgar Park WestNa początku roku do Adgar Park West zlokalizowanego w Alejach Jerozolimskich 181, w warszawskiej dzielnicy Ochota, wprowadził się nowy najemca – japońska marka sportowa ASICS. Najemca wynajął 346 mkw.

Firma ASICS jest jednym z liderów w produkcji obuwia sportowego przeznaczonego do celów profesjonalnych. ASICS specjalizuje się w dostarczaniu na rynek sprzętu sportowego, w tym obuwia przeznaczonego do biegania, tenisa, squasha, krykieta, golfa, siatkówki, piłki nożnej, a nawet cheerleadingu. Marka wyróżnia się na tle konkurencji produkcją zaawansowanego technologicznie obuwia biegowego. Jej Ambasadorami są m. in Andres Iniesta (piłka nożna), Novak Djokovic oraz Iga Świątek (oboje tenis).

- ASICS jest kolejnym najemcą powiązanym z branżą sportową, który wybrał Adgar Park West na swoją siedzibę. Jest pionierem w kwestii wprowadzania nowych, potrzebnych konceptów sportowych. Cieszy nas fakt, że firmy doceniają sportowego ducha budynku i chcą być częścią tej społeczności. Od zawsze promujemy aktywność fizyczną, która jest jedną ze składowych zdrowego trybu życia, szczególnie dla nas ważnego. Wiemy, że nasz najemca właśnie wdrożył projekt ‘’Sunrise Mind”, który ma na celu przywrócenie równowagi ciała oraz umysłu poprzez ćwiczenia fizyczne. Bardzo się cieszymy, że ASICS dołączyło do grona naszych najemców, powiększając tym samym grono sportowych firm - mówi Tomasz Stopka, Leasing and Flexible Workplaces Specialist w Adgar Poland.

Tak samo, jak dla Adgar Poland, dla ASICS bardzo ważne jest prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony i ekologiczny. Proekologiczne działania ASICS polegające m.in. na implementacji strategii, której celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie ryzykiem klimatycznym w swoim łańcuchu dostaw, zostały docenione przez organizację non-profit CDP. Marka znalazła się wśród 7 proc. firm najlepiej ocenionych przez tę organizację, a także w gronie 400 globalnych korporacji w zestawieniu liderów.

- Jako sportowa marka, w nazwie której widnieje sentencja W Zdrowym Ciele, Zdrowy Duch (z łacińskiego Anima Sana In Corpore Sano) i która wywodzi się od biegania, nasz wybór nie mógł być inny. Wystarczy wspomnieć, że wokół biurowca znajduje się bieżnia do biegania, jest łatwy dostęp do rowerów, a wewnątrz pracownicy i goście mogą korzystać z centrum fitness. Ponadto, ASICS jest jednym ze światowych liderów na rzecz walki ze zmianą klimatu. Cenimy partnerów, którzy wyznają podobne wartości i są odpowiedzialni społecznie. Adgar Park West posiada nie tylko certyfikat ekologiczny, ale również wiele innych zalet, jak znakomita lokalizacja, bliskość dworca PKP czy lotniska, a także okoliczne tereny zielone jak Park Szczęśliwicki. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru i czujemy się w Adgar Park West jak w domu. – mówi Daniel Bogacki z ASICS.