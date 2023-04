Spółka ASSA ABLOY Mercor Doors będąca częścią Grupy ASSA ABLOY, globalnego lidera kompleksowych systemów zabezpieczeń budynków, wynajęła blisko 1 tys. mkw. powierzchni w biurowcu Format w Gdańsku.

Lokalizacja nowego biura firmy nie jest przypadkowa - budynek idealnie wpisał się w potrzeby lokalizacyjne, funkcjonalne, jakościowe oraz plany rozwojowe firmy.

Umowa z deweloperem biurowca, firmą Torus, podpisana została na okres 66 miesięcy.

W transakcji najemcy doradzała firma ITRA Polska.

ASSA ABLOY Mercor Doors jest wiodącym producentem drzwi stalowych technicznych, drewnianych, drzwi i ścianek z profili stalowych oraz aluminiowych, bram przeciwpożarowych, a także drzwi dla budownictwa mieszkaniowego. Rozwiązania firmy spełniają najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony i wygody. Jej produkty są wysokiej jakości, nowoczesne oraz przeznaczone do wszystkich typów budynków i pomieszczeń, a znaleźć je można na najbardziej prestiżowych obiektach w Polsce oraz za granicą.

Format w Gdańsku. Fot. Mat. pras.

Decyzja o zmianie siedziby spółki ASSA ABLOY Mercor Doors została starannie przemyślana, a analiza możliwości, jakie oferuje trójmiejski rynek, trwała blisko rok.

Szukaliśmy propozycji, która spełni nasze oczekiwania na wielu płaszczyznach, mając też na uwadze plany rozwojowe. Zależało nam na pozostaniu w okolicach Przymorza i Oliwy, jednocześnie chcieliśmy stworzyć pracownikom warunki do swobodnego korzystania z komunikacji miejskiej. Format jest świetnie skomunikowany, a planowana kładka łącząca teren działki z peronem SKM będzie dodatkowym udogodnieniem. W gdańskim zespole mamy wielu zapalonych rowerzystów, więc infrastruktura i komfortowe zaplecze dedykowane miłośnikom rowerów spotkały się z dużym zadowoleniem. W Grupie ASSA ABLOY zwracamy szczególną uwagę na środowisko naturalne, szukaliśmy więc budynku, który – oprócz komfortu pracy - zapewni też energooszczędne i ekologiczne rozwiązania. Platynowy certyfikat LEED, który biurowiec uzyskał potwierdza najwyższe standardy w tym zakresie, jesteśmy więc przekonani, że ten Format do nas pasuje – mówi Agnieszka Matulaniec, Adminstration & Purchasing Director.

ASSA ABLOY Mercor Doors przeprowadzi się do nowego biura w marcu 2024 r. W transakcji pośredniczyła firma ITRA Polska.

Biurowe zasoby Trójmiasta to już ponad milion metrów kwadratowych powierzchni. Cieszymy się, że mogliśmy być przewodnikiem ASSA ABLOY Mercor Doors po tutejszym rynku, tym bardziej w czasach powszechnej reorganizacji modelu pracy oraz wzrostu kosztów eksploatacji biur. Ostatecznie klient zdecydował się na biuro w biznesowym centrum Gdańska, z łatwym dostępem do komunikacji publicznej i szeroką ofertą usług w okolicy. To kolejna transakcja z naszym udziałem w budynku Format, jednocześnie potwierdzenie wysokiego zaangażowania i profesjonalizmu dewelopera, który potrafi dobrze odpowiadać na potrzeby najemców – komentuje Martyna Balcer, COO, Associate Director w ITRA Polska.

Biurowiec Format wynajęty jest obecnie w blisko 90 proc. Jego najemcami, oprócz ASSA ABLOY Mercor Doors, są m.in. ERGO Technology & Services, Sitel oraz Collab.

Gdański Format. Fot. Mat. pras.

Wierzę w rynek biur. On oczywiście się zmienia, jest dzisiaj bardziej wymagający, ale jestem przekonany, że atrakcyjna lokalizacja, wysoki standard architektury i budownictwa, funkcjonalność i energooszczędność, które zapewniają komfortowe warunki rozwoju, będą dalej przyciągać najemców. Format jest tego przykładem – biurowiec komercjalizowany w trudnym, najpierw pandemicznym, teraz wojennym i inflacyjnym okresie jest zapełniony w 90 proc. To kolejny atrakcyjny produkt inwestycyjny, który wprowadzamy na rynek kapitałowy – mówi Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus.

Format zlokalizowany jest w biznesowej części Gdańska, na granicy Oliwy i Przymorza. Budynek ma pięć kondygnacji nadziemnych, a jego łączna powierzchnia najmu to blisko 16 tys. mkw. Jest świetnie skomunikowany – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP/SKM Oliwa, zapewniając komfortowy i szybki dojazd do pracy zarówno mieszkańcom Gdańska, jak i Sopotu, Gdyni czy okolicznych miejscowości. Ze stacji tej odjeżdżają również pociągi dalekobieżne, co stanowi duże ułatwienie w przypadku podróży służbowych czy spotkań biznesowych. Budynek posiada dużą liczbę miejsc parkingowych dla samochodów - łącznie 396, a także rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów (miejsca postojowe na zewnątrz budynku i specjalne strefy na parkingach podziemnych, ponadto szatnie z prysznicami i szafkami). W trakcie budowy jest zewnętrzna strefa sportowa – boiska do gry w koszykówkę i siatkówkę, które służyć będą integracji i aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Torus zamierza też wybudować kładkę łączącą teren Formatu z peronem SKM, co podniesie komfort korzystania z kolei miejskiej zarówno pracownikom biurowca, jak i okolicznym mieszkańcom.

Biurowiec Format certyfikowany jest w systemie LEED – osiągnął najwyższy, platynowy poziom. Budynek zaprojektowany został przez Trójmiejski Oddział pracowni APA Wojciechowski Architekci.





Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl