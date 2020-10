Astoria Premium Offices z nowym zarządzającym

Astoria Premium Offices to 12-kondygnacyjny nowoczesny budynek biurowy. Obiekt oferuje 19 500 mkw. powierzchni do wynajęcia oraz zapewnia dostęp do 86 podziemnych miejsc parkingowych. Budynek posiada certyfikat LEED na poziomie Platinum.

Nieruchomość położona jest przy ulicy Przeskok 2 w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Jest to doskonała lokalizacja pod względem komunikacyjnym - obiekt oddalony jest zaledwie 5 minut jazdy samochodem od głównego dworca kolejowego (PKP Warszawa Centralna), zaś dojazd na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina zajmuje 30 min.

– Astoria Premium Offices to już dziewiąta nieruchomość, którą Colliers przejął w zarządzanie w tym roku. Tym samym, w ciągu 8 miesięcy nasze portfolio powiększyło się o prawie 200 000 mkw. powierzchni biurowej. Zważywszy na okoliczności związane z pandemią covid-19, jest to imponujący wynik, a jego osiągnięcie było możliwe dzięki zaangażowaniu całego Działu Zarządzania Nieruchomościami – mówi Agnieszka Krzekotowska, partner w Colliers International, dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami.