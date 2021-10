AstraZeneca zajmie ponad połowę biurowca Postępu 14 w Warszawie

CA Immo podpisało znaczącą umowę przedłużenia i ekspansji z międzynarodową firmą biofarmaceutyczną AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

W efekcie wynajmu dodatkowych 3000 mkw. powierzchni w warszawskim biurowcu Postępu 14, spółka powiększy swoją siedzibę do ok. 21 000 mkw. i pozostanie głównym najemcą obiektu przez kolejne pięć lat.

W procesie negocjacji, najemcy doradzała firma CBRE.

AstraZeneca to jedna z największych firm biofarmaceutycznych na świecie, która dostarcza nowoczesne leki na choroby stanowiące wyzwania dla współczesnej medycyny. W Polsce jest obecna już od 30 lat i zatrudnia blisko 2300 pracowników. Warszawski oddział firmy, który na Postępu 14 funkcjonuje od 2016 roku, znacząco powiększa się już kolejny raz.

- Tę umowę zawieramy w niespełna rok po zakupie budynku, co utwierdza nas w przekonaniu o słuszności naszej decyzji inwestycyjnej. Postępu 14 jest wysokiej klasy, świetnie zlokalizowanym biurowcem, który niezmiennie spełnia oczekiwania znanych, międzynarodowych firm. Dziękujemy zespołowi AstraZeneca za zaufanie. Ogromnie cieszymy się na naszą dalszą, owocną współpracę – powiedział Andrzej Mikołajczyk, Managing Director w CA Immo Poland.

- Postępu 14 jest siedzibą AstraZeneca w Warszawie od 2016 roku i jest integralną częścią naszej strategii budowania wspaniałego miejsca do pracy (Great place to Work). Dzięki nowej umowie powiększamy znacząco naszą wielokrotnie nagradzaną powierzchnię biurową, możemy ją w przyszłości rozbudowywać, aby była jeszcze bardziej funkcjonalna i komfortowa dla naszych pracowników. Dalsza obecność w Postępu 14 to również potwierdzenie naszego potencjału do dalszego rozwoju w Polsce – podkreślił Michał Janik, Warsaw Site Senior Director w AstraZeneca Pharma Poland.

Postępu 14 to jeden z najnowocześniejszych biurowców w biznesowej części Mokotowa, oferujący niemal 34 500 mkw. powierzchni na wynajem i 775 podziemnych miejsc parkingowych. Oprócz AstraZeneca Poland, wśród najemców biurowca Postępu 14 znajdują się także m.in. Samsung, Ekoenergetyka czy Ikano Bank.