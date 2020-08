At Office, czyli biura na miarę potrzeb. Oto nowy projekt Grupy Buma

Bezpieczeństwo pracowników zyskuje dziś nowy wymiar i wymaga niestandardowych rozwiązań. Takie właśnie proponuje Grupa BUMA, zachęcając do krótkoterminowego najmu elastycznych powierzchni biurowych At Office w Krakowie i Wrocławiu. To biura doskonale zlokalizowane, z dogodną infrastrukturą, gdzie nowoczesność i technologia grają pierwsze skrzypce.

At Office to 2500 mkw. powierzchni biurowej w dwóch świetnych lokalizacjach Krakowa i 680 mkw. we Wrocławiu. To wydzielone moduły biurowe, w pełni wyposażone w stanowiska pracy plug and play z dostępem do strefy socjalnej i sal konferencyjnych. Budynki reprezentują najwyższe standardy użytkowe oraz architektoniczne. Najemcy mogą rozlokować wydzielone zespoły pracowników do oddzielnych biur, a także zapewnić im odpowiednie odległości między stanowiskami.

Elastyczne biura na wynajem At Office znajdują się w nowo wybudowanych przez Bumę kompleksach biurowych w Krakowie i we Wrocławiu. Wszystkie budynki powstały w świetnie skomunikowanych punktach miasta, co stanowi przemyślaną strategię inwestora.

At Office Wadowicka 3 to biura zlokalizowane w sąsiedztwie Ronda Matecznego, jednego z największych węzłów komunikacyjnych Krakowa, co zapewnia znakomite połączenie ze Starym Miastem, Dworcem Głównym, uczelniami wyższymi, obwodnicą A4 i lotniskiem Kraków - Balice. W odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów znajdują się przystanki komunikacji miejskiej wielu linii autobusowych i tramwajowych.

Druga krakowska lokalizacja At Office ma zupełnie inny charakter. Dot Office położone jest na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Zaletą jest sąsiedztwo jednostek naukowo – badawczych oraz budynków biurowych, które tworzą potężny kompleks biurowy ze wspólną infrastrukturą usługową. Doskonałą komunikację zapewnia bezpośrednie sąsiedztwo strategicznego węzła komunikacji miejskiej „Czerwone Maki” z szybkim tramwajem do centrum oraz wielostanowiskowym parkingiem naziemnym Park&Ride. W odległości ok. 4 km od kompleksu przebiega autostradowa obwodnica miasta z węzłem Skawina, zapewniająca wyjazd w kierunku lotniska, a także Katowic, Warszawy, Zakopanego czy Rzeszowa.

We Wrocławiu biura At Office powstały na terenie kompleksu biurowego Cu Office przy ul. Jaworskiej. Lokalizacja zapewnia szybki dostęp do centrum miasta i na lotnisko, a w odległości zaledwie kilku minut pieszo od biurowca znajduje się stacja kolejowa Mikołajów oraz Centrum Handlowe Magnolia.

