Atal oddał do użytku wielofunkcyjną Sokolska 30 Towers

Kompleks o charakterze mieszkaniowo-usługowo-biurowym powstał w samym centrum stolicy Śląska, przy ulicy Sokolskiej.

W ofercie dostępne są jeszcze ostatnie wolne mieszkania i lokale biurowe.

Wyróżnikiem zrealizowanej tu inwestycji są wysokie na siedemnaście pięter wieże zapewniające nabywcom niesamowite widoki na panoramę miasta.

- Kompleks Sokolska 30 Towers łączy w sobie ofertę mieszkaniową oraz własną infrastrukturę biurową i usługową z wysokim standardem wykończenia i dostępem do szeregu wygód, jakie zapewnia nowoczesna, funkcjonalna architektura. Jest to już piętnasta inwestycja, którą Atal oddaje do użytkowania w tym roku. Szacowany potencjał przekazań na cały rok to ok. 3,5 - 4 tys. lokali – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL S.A.

Na multifunkcyjny kompleks składają się dwie siedemnastopiętrowe wieże, połączone ze sobą trzema dolnymi kondygnacjami. Połączenie wielu funkcji w jednym budynku sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla osób poszukujących lokalu pod własne cele mieszkaniowe, jak i dla inwestorów prywatnych poszukujących lokum na wynajem oraz inwestorów biznesowych zainteresowanych przestrzeniami usługowo-biurowymi.

Inwestycję Sokolska 30 Towers wyróżnia mnogość udogodnień i rozwiązań architektonicznych przekładających się na komfort przyszłych mieszkańców. Choćby wysokie okna zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz, przestronne loggie oraz ciekawie zaprojektowane części wspólne budynku – lobby, klub malucha, siłownia czy zielone atrium na dachu budynku, które stanie się miejscem odpoczynku i punktem spotkań. Budynek posiada własną infrastrukturę biurową i usługową, co dla mieszkańców jest dodatkowym atutem – tworzy miejsca pracy, ale także ułatwia załatwianie codziennych obowiązków.