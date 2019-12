Atal z kolejnym biurowym projektem. Ekologiczny biurowiec rośnie w Krakowie

Aleja Pokoju 81 – bo tak nazywa się ta inwestycja – oferować będzie 8,4 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Wybuduje go ATAL Business Center (marka dewelopera ATAL), a za jego projektem stoi pracownia Iliard Architecture & Project Management.

Kompleks Aleja Pokoju 81 powstaje w krakowskiej dzielnicy Czyżyny. Składać się będzie z pięciokondygnacyjnego budynku klasy A z podziemnym parkingiem. Całkowita powierzchnia budynkuto 8 400 mkw., z czego 7 600 mkw. nowoczesnych przestrzeni biurowych zostanie przekazanych do najmu. Na parterze przewidziano reprezentacyjne lobby oraz lokale usługowo-handlowe o łącznej powierzchni 800 mkw.



– Bryłę budynku stanowią dwa przenikające się prostopadłościany w układzie podłużnym – tłumaczy Wojciech Witek, współzałożyciel pracowni Iliard Architecture & Project Management, która zaprojektowała obiekt. – Prostokreślna forma architektoniczna, modułowe podziały, ciemna kolorystyka aluminiowych płyt elewacyjnych oraz dbałość o detal architektoniczny nadają bryle spójność i elegancję. Teren inwestycji nie jest duży, dlatego maksymalnie zoptymalizowaliśmy rozwiązania projektowe, m.in. wykorzystując różnice terenu, zaproponowaliśmy wyniesiony z gruntu garaż otwarty, wentylowany naturalnie – wyjaśnia.



Dużym sukcesem i powodem do zadowolenia – zarówno dla inwestora, projektantów, jak i przyszłych użytkowników i mieszkańców miasta – jest wysoka nota projektu budynku w certyfikacji BREEAM. To prestiżowy i jeden z najpopularniejszych systemów wielopoziomowej oceny inwestycji, budynków i projektów infrastrukturalnych pod kątem zastosowanych w nich ekologicznych rozwiązań. Aleja Pokoju 81 na etapie projektowym uzyskała ocenę „Very Good".



– Kraków potrzebuje zielonych rozwiązań, również w budownictwie – mówi Wojciech Witek. – W Iliard zawsze projektujemy tak, aby jak najszerzej korzystać z najnowszych, proekologicznych trendów. Na swoim koncie mamy projekt najbardziej ekologicznego biurowca Europy Środkowo-Wschodniej według certyfikacji BREEAM za rok 2017, tak więc nasze starania – jeśli spotkają się ze świadomością i otwartością inwestora – przekuwają się w namacalne rezultaty. Nie inaczej jest przy okazji Alei Pokoju 81.

Kondygnacje biurowe w budynku zaprojektowane zostały jako przestrzenie typu open space, z optymalnym dostępem do światła dziennego. Przyszli najemcy będą mieli możliwość elastycznego dostosowania ich do własnych potrzeb, tworząc ergonomiczne miejsca pracy, eleganckie gabinety czy sale konferencyjne.