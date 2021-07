Atal z pozwoleniem na użytkowanie dwóch biurowców w Krakowie

Krakowska 35 we Wrocławiu i Aleja Pokoju 81 w Krakowie gotowe do użytku.

Wkrótce wprowadzą się do nich pierwsi najemcy.

W ostatnich tygodniach ATAL Business Centers otrzymał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla dwóch inwestycji biurowych.

Na najemców czeka Krakowska 35 we Wrocławiu i Aleja Pokoju 81 w Krakowie. Oba obiekty oferują doskonale zaprojektowaną, funkcjonalną przestrzeń do pracy.

- W naszej ponad 30-letniej historii zrealizowaliśmy szereg obiektów z biurami. Pierwszy raz jednak oddajemy do użytku tak duże – liczące 13,5 tys. mkw. oraz 8,4 tys. mkw. – i innowacyjne kompleksy biurowe, które dostarczą nowoczesnej i zróżnicowanej przestrzeni do pracy. Cieszymy się, że możemy powitać w nich pierwszych najemców, którzy poza atrakcyjną ofertą powierzchni biurowych i inwestycyjnych mogą liczyć na szereg istotnych udogodnień: ofertę handlowo-usługową, gastronomiczną i edukacyjną, stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych czy infrastrukturę dla rowerzystów – mówi Zbigniew Juroszek, prezes ATAL.

Proces komercjalizacji obiektów trwa, w obu kompleksach w zasadzie od ręki dostępne są przestrzenie biurowe dające szerokie możliwości aranżacji.

Krakowska 35 – przestrzeń wielu możliwości gotowa do użytku

Biurowiec Krakowska 35 zlokalizowany jest w południowej części Wrocławia, przy ul. Krakowskiej 35. Obiekt odpowiada na potrzeby poszukujących nowoczesnych przestrzeni biurowych i usługowych w dobrze skomunikowanej dzielnicy oraz w otoczeniu terenów zielonych. Kompleks oferuje ok. 13 500 mkw. powierzchni najmu i składa się z sześciu kondygnacji naziemnych oraz jednej podziemnej, gdzie mieści się garaż. O tym, że biurowiec spełnia wysokie wymagania świadczy otrzymany certyfikat BREEAM Very Good dla Design Stage.