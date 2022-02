Atenor wystartował z budową biurowca Lakeside w Warszawie

Zaprojektowany z myślą o zrównoważonym rozwoju biurowiec Lakeside na Warszawskim Mokotowie otrzymał pozwolenie na budowę, a deweloper rozpoczął już prace przy budowie.

Generalnym wykonawcą projektu została firma PORR. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał 2023 roku.

Za komercjalizację obiektu odpowiada JLL.

Lakeside, budynek biurowy o powierzchni około 24 tys. mkw., usytuowany będzie na Warszawskim Mokotowie, u zbiegu ulic Puławskiej i Rzymowskiego. Powstanie na terenie wyburzonego biurowca University Business Center I.

Inwestycja Lakeside będzie gotowa w III kwartale 2023 roku. Biurowiec został zaprojektowany przez Grupa 5 Architekci.

Wśród zalet projektu należy również wymienić precertyfikację BREAAM na poziomie Outstanding, która potwierdza, że inwestycja została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami ochrony środowiska i będzie realizowana z poszanowaniem zasad zrównoważonego budownictwa. To nie wszystko. Lakeside na etapie projektu uzyskał też precertyfikację WELL na poziomie GOLD. To wielokryterialny system certyfikacji budynków od International WELL Building Institute™ (IWBI), który koncentruje się na dobrostanie i komforcie użytkowników, biorąc przede wszystkim pod uwagę parametry wpływające na zdrowie i dobre samopoczucie człowieka. Korzystanie z ekologicznych systemów certyfikacji w pełni wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju firmy Atenor i jej zaangażowanie na rzecz zrównoważonych miast i społeczności.

- Zrównoważone biurowce zyskują w oczach najemców i inwestorów. Dlatego świadomi deweloperzy, tacy jak Atenor, na szczycie agendy priorytetów biznesowych umieszczają zarówno kwestie środowiskowe, jak i te związane z komfortem i dobrostanem pracowników. To nowe podejście wpływa też na kształtowanie tkanki miejskiej, która w coraz większym stopniu ma odpowiadać na potrzeby użytkowników budynków, ale równocześnie oferować szereg udogodnień także dla lokalnych społeczności. Doskonałym przykładem projektu ucieleśniającego zrównoważony trend jest Lakeside. Jest nam niezmiernie miło, że możemy brać udział w tym przedsięwzięciu, które zapewni pracownikom optymalne środowisko pracy i komfortowe otoczenie - podkreśla Ilona Danelczyk, dyrektor w agencji biurowej z JLL, która jest wyłącznym agentem odpowiadającym za komercjalizację obiektu Lakeside.

Atenor to firma deweloperska notowana na giełdzie Euronext Brussels. Poprzez swoje podejście do kwestii urbanistycznych i architektonicznych dąży do odpowiedniego reagowania na nowe wyzwania stawiane przez zmiany w życiu miejskim i zawodowym. Spółka Atenor, aktualnie obecna w 10 krajach Europy, posiadająca w portfolio 32 projekty o łącznej powierzchni ok. 1,3 mln mkw., inwestuje w nieruchomości o dużej skali, spełniające surowe kryteria lokalizacji, efektywności ekonomicznej i poszanowania środowiska.