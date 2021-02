Atenor z precertyfikacją dla nowego biurowca Lakeside

- Jesteśmy dumni z uzyskania najwyższego poziomu precertyfikacji dla budynku LAKESIDE. Jest to dowód uznania dla wysiłków podejmowanych przez ATENOR, celem których jest wprowadzenia na rynek zrównoważonych projektów, zmniejszających m.in. zużycie energii, wody oraz produkcję ogólnych odpadów operacyjnych- mówi Karolina Pawłowska Leasing & Development Manager, ATENOR Polska.

Pracownicy biur będą czerpać korzyści z wydajnego, komfortowego i przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy oraz obniżenia kosztów operacyjnych.

Za precertyfikację budynku LAKESIDE odpowiedzialny był Zespół JW + A.

Lakeside o powierzchni ok. 24 000 mkw. to pierwszy nowy projekt biurowy spółki Atenor w Warszawie. Zastąpi on University Business Center I, jeden z dwóch budynków zakupionych przez Atenor na Mokotowie w maju 2018 roku.