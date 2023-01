Rusza rozbiórka, należącego do dewelopera STRABAG Real Estate, budynku biurowego Atrium International.

Deweloper STRABAG Real Estate rozpoczyna proces rozbiórki warszawskiego biurowca Atrium International.

Budynek z lat 90. zostanie zastąpiony kompleksem biurowo-hotelowym Upper One.

Teren u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II w Warszawie został już przekazany generalnemu wykonawcy – spółce budowlanej STRABAG. Demontaż blisko trzydziestoletniego obiektu to pierwszy krok w realizacji kompleksu Upper One – 34-kondygnacyjnego wysokościowca o przeznaczeniu biurowym i 17-kondygnacyjnego hotelu.

Działka należąca do STRABAG Real Estate jest już ogrodzona. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmie tzw. rozbiórki miękkie, czyli demontaż wnętrza budynku. W tym czasie zostaną zabezpieczone elementy nadające się do recyklingu. W kolejnych fazach zostanie rozebrana bryła obiektu – z podziałem na część nadziemną i podziemną. Z kolei roboty związane z konstrukcją podziemia Upper One deweloper zaplanował na 2024 rok. Oddanie kompleksu do użytkowania, zgodnie z harmonogramem, nastąpi dwa lata później – w 2026. W najbliższym czasie będzie to jedyny projekt biurowy w budowie zlokalizowany w warszawskim Centralnym Obszarze Biznesu.

Polskie miasta przechodzą kolejną falę transformacji – modernizacji i rozbiórek. Szczególnie widać to w Warszawie – miejscu, gdzie tworzył się rodzimy rynek biurowy. Nienadążające za wymogami współczesności obiekty ustępują miejsca nowym projektom, których funkcje skoncentrowane są na dobrobycie najemców, rozwiązaniach proptech i środowisku. Wyburzając Atrium International, dajemy przestrzeń na rozwój inwestycji, która w pełni wykorzysta potencjał tego terenu oraz spełni oczekiwania wobec przestrzeni miejskiej. Nie chcemy odcinać się jednak od historii tego miejsca, dlatego niektóre elementy wnętrza dawnego budynku, po ich przekształceniu, zostaną włączone do projektu architektonicznego Upper One - wyjaśnia Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej STRABAG Real Estate w Polsce.

Rozbiórka Atrium International zostanie przeprowadzona w zgodzie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, a pewne elementy wnętrza już znalazły swoje ponowne zastosowanie. Marmur odzyskany z części wspólnych budynku Atrium International zostanie wykorzystany do produkcji posadzek, które znajdą się w lobby głównym Upper One i we wszystkich holach windowych. Zachowana zostanie także rampa wraz z częścią garażu.

Dążąc do jak najlepszego, ponownego wykorzystania wyposażenia nieczynnego biurowca, STRABAG Real Estate przekazał sprzęty kuchenne Fundacji Serce Warszawy pomagającej osobom w kryzysie bezdomności. Dodatkowo część przedmiotów została oddana do Ośrodka Pomocy Społecznej Bemowo i wykorzystana w jednostkach wchodzących w strukturę OPS, między innymi w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów i Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.

Wyposażenie inwestycji zasiliło także jeden z punktów pobytowych dla uchodźców na terenie Warszawy. Pomoc obywatelom Ukrainy to szczególnie ważny moment w historii Atrium International – przed przekazaniem budynku generalnemu wykonawcy biurowiec pełnił funkcję tymczasowego schronienia, a dach nad głową znalazło tu w sumie ponad 700 osób. Chcąc kontynuować wsparcie dla najbardziej potrzebujących, Grupa STRABAG planuje przekazać część elementów z nieczynnego obiektu również na rzecz pomocy Ukrainie.

Podczas prac wszystkie materiały pozyskane z rozbiórki będą podlegały segregacji. Dodatkowo STRABAG Real Estate działa według wytycznych Taksonomii mających na celu ścisłe ograniczanie wytwarzania odpadów, co oznacza, że firma będzie dążyć do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów polegających na odzysku materiałów z rozbiórki. Wdrażając rozwiązania z zakresu cyrkularności i zrównoważonego rozwoju deweloper chce realnie zmniejszyć wpływ całego procesu na środowisko oraz społeczność. Działanie z poszanowaniem ESG to element szerszej strategii całej Grupy STRABAG.

STRABAG Real Estate otrzymał pozwolenie na budowę inwestycji, która zastąpi Atrium International. Upper One zaoferuje pierwszy w kraju tego typu biurowiec wyposażony w system geotermii. Dostarczy on na rynek 35 900 mkw. powierzchni do wynajęcia – deweloper poinformował ostatnio o uruchomieniu procesu komercjalizacji. W skład projektu wejdzie też hotel liczący około 11 000 mkw. GLA i blisko 300 pokoi.

Oba obiekty – biurowiec i hotel – STRABAG Real Estate zamierza realizować równolegle, a koniec budowy zaplanował na 2026 rok. W całym kompleksie zamierza udostępnić także ponad 200 miejsc parkingowych, w tym punkty do ładowania samochodów elektrycznych.

Autorem projektu Upper One jest polska pracownia Medusa Group przy współpracy z austriacką pracownią MHM architects, a wyłącznym agentem odpowiedzialnym za wynajem części biurowej – międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

