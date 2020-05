Australijczycy rezygnują z przejęcia Grupy BUMA

Przypomnijmy, pod koniec lutego giełdowy holding REINO Capital oraz Grupa RF CorVal, której częścią jest budowlana spółka Roberts Construction, podpisały przedwstępną umowę nabycia spółek operacyjnych Grupy BUMA. W jej skład wchodzą m.in spółka deweloperska, generalny wykonawca oraz Property Manager i Facility Manager.

20 maja br. zarząd REINO Capital otrzymał oświadczenie, złożone przez Andrew Robertsa w imieniu RF CorVal International Holdings Limited, o odstąpieniu od przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży udziałów spółek operacyjnych wchodzących w skład Grupy BUMA, m.in. z udziałem spółki zależnej REINO Capital - REINO SuppCos Sp. z o.o. oraz RF CorVal, jako kupującymi.

Zarząd REINO Capital analizuje aktualną sytuację całej grupy kapitałowej w kontekście konsekwencji złożonych oświadczeń.

"Reino będzie kontynuował realizację strategii, zgodnie z przyjętymi założeniami. Aktualna sytuacja rynkowa może być okazją do poszerzenia możliwości prowadzących do zrealizowania celów strategicznych, także we współpracy z innymi partnerami, podobnie jak w przypadku równolegle prowadzonego projektu platformy inwestycyjnej na rynku magazynowym" - poinformowała spółka.