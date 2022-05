Austriackie banki finansują projekt Cavatina Holding

Środki z kredytów wykorzystane zostaną na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z budową i wykończeniem budynków biurowych A i B wielofunkcyjnej inwestycji powstającej na krakowskim Zabłociu.

– Ocean Office Park to kolejny nasz udany projekt w Krakowie. Oddany do użytku pierwszy etap przyciąga najemców z różnych sektorów, najem sięga już przeszło 90 proc. Pozyskane właśnie pakietowo środki od Erste i Raiffaisen zabezpieczają finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych trwającej budowy budynku Ocean B, który dostarczy na rynek aż 28,6 tys. mkw. biur, wykończenie ostatnich wolnych powierzchni w budynku Ocean A oraz finansowanie obrotowe podatku VAT – mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding S.A.

Umowy zawarte z bankami Erste i Raiffeisenlandesbank to kolejny przykład w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy Cavatina Holding z powodzeniem korzysta przy finansowaniu swoich inwestycji ze wsparcia zagranicznych banków. W grudniu 2021 r. Grupa pozyskała środki w wysokości 82 mln eur i 42 mln zł od BERLIN HYP AG z siedzibą w Berlinie i Bankiem Pekao S.A. na działania związane z flagowym projektem wielofunkcyjnym – Global Office Park – w Katowicach. Natomiast w styczniu 2022 r. inna spółka zależna z Grupy Cavatina Holding S.A. pozyskała od niemieckiego banku Norddeutsche Landesbank – Girozentrale 50 mln eur kredytu inwestycyjnego na refinansowanie budynku Tischnera Office w Krakowie.

– Zawarte właśnie umowy kredytowe to nasz kolejny krok w stronę zwiększenia udziału finansowania naszej działalności w euro, co pozwala na obniżenie średniego kosztu dłużnego finansowania dla Grupy oraz uodpornienie wyników Grupy na ewentualne dalsze podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej - wyjaśnia dodaje Daniel Draga. - Na koniec 2021 r. Ponad 50 proc. naszych zobowiązań oprocentowanych było w oparciu o stopy procentowe dla waluty euro. Teraz ten udział jeszcze wzrośnie, co ma duże znaczenie dla rentowności w otoczeniu wzrastających dalej stóp procentowych dla złotówki. Warto przy tym wspomnieć, że zaciąganie finansowania dłużnego w euro nie rodzi dla nas ryzyka walutowego, ponieważ przepływy z najmu czy też sprzedaży projektów, które posłużą do regulowania tych zobowiązań, również odnotowywane są w euro – dodaje Draga.

Ocean Office Park to inwestycja mixed-use, która w ramach planowanych czterech etapów dostarczy ponad 46 tys. mkw. (GLA) biur. Atutami tego projektu są: oryginalna, dobrze korespondująca z otoczeniem architektura, lokalizacja pozwalająca na łatwą komunikację z innymi częściami miasta, rozbudowana oferta usługowa, a także dbałość o stworzenie przestrzeni do efektywnej pracy i relaksu dzięki licznym udogodnieniom. Uzupełnieniem projektu będzie budynek mieszkalny oferujący mieszkania na wynajem Resi Capital.

Kompleks Ocean Office Park otrzymał wiele prestiżowych wyróżnień i certyfikatów, m.in. w 2021 roku, budynek A otrzymał główną nagrodę w konkursie Prime Property Prize w kategorii Najlepsza Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Biurowej.

Zgodnie z przyjętą przez Grupę Cavatina Holding S.A. filozofią budownictwa zrównoważonego, kompleks Ocean Office Park zaprojektowany jest z uwzględnieniem najwyższych standardów międzynarodowej certyfikacji BREEAM. Budynek A uzyskał już certyfikat BREEAM z oceną na poziomie Excellent, a także WELL Health-Safety Rating.