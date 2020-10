Avanssur przedłuża najem w Warsaw Tarde Tower

Spółka Avanssur, należąca do międzynarodowej Grupy AXA, przedłużyła umowę dotyczącą wynajmu blisko 1 000 mkw. w należącym do Globalworth biurowcu Warsaw Trade Tower.

- Oddział Avanssur w Polsce tworzy zespół kilkudziesięciu specjalistów IT realizujących międzynarodowe projekty programistyczne dla zagranicznych spółek AXA w Europie. Braliśmy pod uwagę inne budynki i lokalizacje, lecz głównie ze względu na położenie i dostępność komunikacyjną doszliśmy do wniosku, że optymalną decyzją będzie pozostanie w obecnej siedzibie - mówi Piotr Kucharski, dyrektor Oddziału Avanssur w Polsce.

Warsaw Trade Tower wyróżnia się nie tylko ikoniczną architekturą, ale przede wszystkim świetną lokalizacją, którą doceniają pracownicy obecnych najemców. Wdrożone i planowane na najbliższą przyszłość modyfikacje budynku z pewnością przekonują najemców do pozostania w WTT. Przedłużona umowa z Avanssur czy innymi najemcami to dla nas potwierdzenie słuszności strategii modernizowania takich budynków jak Warsaw Trade Tower, który jest jednym z symboli biurowej Warszawy i naszą flagową nieruchomością w stolicy – mówi Anna Korwin-Kulesza, Senior Leasing Manager w Globalworth Poland.

W transakcji Avanssur reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

- Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy wspierać Avanssur w wynajmie powierzchni biurowej. Decyzja o przedłużeniu najmu w budynku Warsaw Trade Tower potwierdza, jak istotna jest lokalizacja oraz bardzo dobra dostępność komunikacyjna – mówi Marcin Miazek, Associate w Cushman & Wakefield.

We wspomnianej umowie właściciela budynku reprezentowała firma Colliers International.

Oddział Avanssur SA w Polsce tworzy i rozwija platformy IT do sprzedaży i obsługi produktów ubezpieczeniowych m.in. w Wielkiej Brytanii i Francji. Firma pracuje zgodnie z podejściem agile. Dzięki dużej swobodzie działania pobudza innowacyjność, kreatywność i motywację pracowników, co pozwala elastycznie dostosowywać się do zmieniających się oczekiwań partnerów biznesowych.

Warsaw Trade Tower to 42-piętrowa wieża biurowa zlokalizowana na warszawskiej Woli i jeden z najwyższych wieżowców w stolicy. W kwietniu ubiegłego roku nieruchomość uzupełniła portfolio Globalworth. Budynek oferuje ponad 45 000 mkw. powierzchni biurowej, oddając do dyspozycji najemców również atrakcyjne przestrzenie wspólne, które w większości zostały zmodernizowane.