Avenga, globalny dostawca usług IT i inżynierii oprogramowania, został nowym najemcą wrocławskiego biurowca Infinity.

Biuro Avenga będzie mieściło się na ponad 700 mkw. nowoczesnej przestrzeni.

Biuro jest umiejscowione na 6. piętrze budynku.

Firma zainauguruje swoją działalność w Infinity w II kwartale 2024 roku.

Avenga jest globalną firmą inżynieryjną i konsultingową IT, wyspecjalizowaną w tworzeniu, utrzymywaniu i zapewnianiu bezpieczeństwa indywidualnie dopasowanych rozwiązań technologicznych. Swój rozwój zapoczątkowała w 2019 roku, od połączenia wieloletnich doświadczeń i know-how czterech firm z Polski, Niemiec i USA. Obecnie w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej, ponad 4300 konsultantów IT wspiera swoją wiedzą

i kompetencjami realizację celów biznesowych ponad 400 klientów. Są wśród nich zarówno startupy, jak i tak renomowane marki, jak: ABB, Allianz, GSK, Santander i Volvo.

Biurowiec Infinity we Wrocławiu. Fot. Mat. pras.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejna firma reprezentująca sektor nowoczesnych technologii dołączyła do grona najemców Infinity. Doskonała lokalizacja w ścisłym centrum Wrocławia, dogodne i szybkie połączenia różnymi środkami transportu, najwyższa jakość przestrzeni i dbałość o aspekty związane z ESG, to elementy na które szczególną uwagę zwracają dynamicznie rozwijające się organizacje z sektora IT. Infinity perfekcyjnie odpowiada na te potrzeby i oferuje nowoczesne środowisko pracy. Jestem przekonany, że zespół Avenga doskonale odnajdzie się w przestrzeniach naszego budynku i w komfortowych warunkach będzie mógł rozwijać ofertę biznesową firmy – powiedział Mariusz Frąckiewicz, Dyrektor Krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Biurowiec Infinity we Wrocławiu. Fot. Mat. pras.

Nowe biuro Avenga zostanie zaaranżowane na ponad 700 mkw. powierzchni umiejscowionej na 6. piętrze Infinity. W procesie negocjacji najemcy doradzała firma Colliers Poland, a wynajmującego reprezentowała firma JLL. Przekazanie przestrzeni biurowych nastąpi w II kwartale 2024 roku.

W Avenga przywiązujemy dużą wagę do przestrzeni w jakiej pracujemy, spotykamy się i szkolimy. Zależy nam na tym, żeby każdy nasz pracownik i współpracownik z przyjemnością przychodził do naszego biura nawet wtedy, gdy na co dzień pracuje zdalnie. Potrzebujemy nowoczesnej przestrzeni, którą możemy indywidualnie kształtować pod kątem potrzeb i upodobań korzystających z biura osób. Biurowiec Infinity uznaliśmy za optymalny, jeśli chodzi o nasze oczekiwania związane z atmosferą, komfortem i bezpieczeństwem pracy – skomentowała Anna Szyperek, Co-Managing Director Avenga w Polsce.

Infinity jest siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, który oferuje m.in. 18 727 mkw. powierzchni biurowej, 1 561 mkw. powierzchni handlowo-usługowej oraz trzypoziomowy podziemny garaż z 311 miejscami parkingowymi. Z myślą o rowerzystach powstało 128 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Inwestycja zrealizowana przez Avestus Real Estate we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties, powstała zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikacji WELL Health-Safety, potwierdzającej wysoki standard procedur bezpieczeństwa.

Biurowiec Infinity we Wrocławiu. Fot. Mat. pras.

Biurowiec Infinity może poszczycić się zastosowaniem najnowszych technologii, w tym innowacyjnej platformy obsługi najemców autorstwa spaceOS. Rozwiązania bezdotykowe, uchylne okna oraz najwyższej jakości filtry powietrza zapewniają bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom. W Infinity zostało również zaaranżowane imponujące lobby z żywą roślinnością wewnątrz. Na dachu biurowca powstały przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. Wszystkie działania w ramach projektu Infinity, począwszy od prac budowlanych, przez zastosowane technologie i rozwiązania, aż po zarządzanie budynkiem, realizowane są zgodnie z kryteriami ESG, aby zapewnić niskoemisyjność biurowca i zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Wśród najemców przestrzeni biurowych budynku, oprócz Avenga, znajdują się m.in.: Divante, Dom Development Wrocław, ingage Poland oraz FutureMeds (firma wynajęła w Infinity przestrzeń zarówno w części handlowo-usługowej, jak i biurowej).

Przy realizacji Infinity nie zapomniano również o ogólnodostępnych przestrzeniach i usługach, z których mogą skorzystać nie tylko pracownicy kompleksu, ale również mieszkańcy Wrocławia. Na wynajem przestrzeni w części handlowo-usługowej obiektu zdecydowały się klinika stomatologiczna Medicover Stomatology, Gorąco Polecam Smaki z Piekarni, sklep spożywczy Żabka, restauracja Toscanizzazione oraz FutureMeds. Dodatkowo, na pierwszym piętrze budynku będzie się mieścił „UP” Klub Fitness z Misją.

Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AD Studio, jego generalnym wykonawcą była firma Eiffage Polska Budownictwo, a za komercjalizację odpowiada JLL.

