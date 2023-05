Avestus zaczynał w Polsce od Warszawy i chciałby do niej wrócić. Szuka działki pod biurowiec, albo budynku do modernizacji. - Nie obawiam się o odrodzenie popytu na biura - tłumaczy Mariusz Frąckiewicz, dyrektor krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Lada chwila zakończycie budowę wrocławskiego biurowca Infinity. Czy wszystko idzie zgodnie z planem?

Mariusz Frąckiewicz, dyrektor krajowy Avestus Real Estate w Polsce: Tak. 22 czerwca składamy wniosek o pozwolenie na użytkownie. Jak wszystko dobrze pójdzie, to w lipcu powinniśmy je dostać.

Pierwotnie budowa Infinity miała się rozpocząć w 2020 r. Rozumiem, że pandemia zahamowała tę budowę?

W pewnym sensie, bo po prostu jej nie rozpoczęliśmy. Potem zmienialiśmy partnera inwestycyjnego i ostatecznie zdecydowaliśmy się na współpracę z Alchemy Properties, doświadczonym funduszem i deweloperem z RPA.

Zapewne komercjalizacja miała też swoje wzloty i upadki, bo jednak rynek biurowy był ostatnio trochę niewyraźny, prawda?

Tak. Zeszły rok był trudny. Wielu klientów odkładało podjęcie decyzji o wynajmie nowej powierzchni lub o relokacji. Efekt netto był taki, że na rynku wrocławskim wielu najemców przedłużało umowy najmu w dotychczasowych swoich siedzibach o dwa, trzy lata. Nowe budynki biurowe miały więc utrudnione zadanie . Na szczęście od początku 2023 r. obserwujemy trend odwrotny. Warto podkreślić, że podaż nowych biurowców we Wrocławiu bardzo zmalała. Infinity jest jednym z nielicznych nowo powstających. W tej chwili skomercjalizowaliśmy ok. 50 proc. Sądzę, że do końca tego roku to będzie 90 proc., bo ruszyła decyzyjność. Poza tym, we Wrocławiu wynajem budynków przyspiesza, gdy one są już gotowe.

Czy najemcy optymalizują powierzchnie swoich biur i usiłują skrócić umowy najmu?

Rzeczywiście, niektórzy zmniejszają powierzchnię swoich biur, więc - tam, gdzie to możliwe - godzimy się na podnajmy. Jednak ze względu na wysoki koszt fit-outu raczej niemożliwe są krótsze umowy najmu. Jeżeli najemca wymaga standardu do wprowadzenia, to musi zaakceptować kontrakt na co najmniej siedem, osiem, a nierzadko nawet dziesięć lat. Na rynku wrocławskim to standard - nie rozmawiamy o pięcioletnim okresie najmu.

W waszym łódzkim biurowcu Imagine zadebiutował ostatnio coworking. Czy to początek własnej marki biur elastycznych Avestus Real Estate?

Rzeczywiście, na powierzchni 850 metrów kwadratowych otworzyliśmy własne biuro flex. Testujemy w ten sposób lokalny rynek. Zaczęliśmy od Imagine w Łodzi, bo ten budynek bardzo dobrze funkcjonuje - jest wynajęty w 95 proc. Dostrzegliśmy zapotrzebowanie na tego typu powierzchnię, gdy nasi najemcy zaczęli o nią pytać. Zaczęliśmy od wynajmu salek konferencyjnych, których brakowało niektórym naszym klientom. Nie zbudowaliśmy jeszcze własnej marki, to bardzo świeży projekt - działa dopiero od miesiąca. Jednak już mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatów. To, co prawda niewielka powierzchnia, ale już w ponad 90 proc. jest wynajęta.

Czyli sprawdza się teza, która zrodziła się jeszcze przed pandemią, że dobrze by było, aby w każdym biurowcu znajdowały się biura serwisowane.

Tak, to jest bardzo przydatny dodatek do całej oferty biurowca. Rzeczywiście, kiedyś funkcjonował na zasadzie „nice have”, a czy dzisiaj stanie się „must have” - czas pokaże. Jednak widzę, że wielu konkurentów otworzyło własne fleksy i chyba są zadowoleni. My oczywiście obserwujemy rynek, ale tak naprawdę najważniejszym dla nas drogowskazem są potrzeby naszych najemców.

Ten boom na fleksy zapewne podkręciła praca hybrydowa?

Tak myślę. Na przykład w Łodzi mamy wśród naszych klientów małe firmy - jedno- lub dwuosobowe, które chcą wynająć biuro na tydzień. Nigdzie - poza konceptami serwisowanymi - nie znajdą takiej oferty. U nas mają oczywiście wszystkie usługi dodatkowe: kawę, herbatę, dostęp do drukarki, czy obsługi recepcyjnej. Naszymi najemcami są też firmy spoza Łodzi, które przyjeżdżają do miasta tylko ze względu na konkretne projekty prowadzone w mieście. Dla nich to też dobra propozycja.

Czy powodzenie tego pomysłu w Łodzi zachęci was do otwierania podobnych rozwiązań w pozostałych waszych biurowcach, np. w we wrocławskim Infinity?

Myślimy o tym, ale akurat we Wrocławiu jesteśmy wstępnie umówieni z dużym zewnętrznym operatorem biur serwisowanych. Zobaczymy, jak zakończą się negocjacje.

Avestus ma biuro w Warszawie, ale nie we własnym biurowcu. Eksperci straszą luką podażową w stolicy. Ona oczywiście nie bierze się bez powodu, ale czy to nie jest dobry moment, żeby - trochę wbrew wszystkim - zacząć właśnie teraz budowę biurowca w Warszawie?

Wygląda na to, że czeka nas spowolnienie gospodarcze, więc na rozpoczynanie budowy może nie, ale z pewnością to dobry moment, żeby zabezpieczyć grunt. Avestus zaczynał swoją pracę w Polsce od Warszawy i przyznaję, że poważnie myślimy o nowym projekcie w stolicy. Dzisiaj jest mniej inwestorów na rynku, więc konkurencja też jest mniejsza, ale finansowanie nadal pozostaje drogie. Rozsądek każe poczekać aż rynek inwestycyjny odnotuje symptom ożywienia. Nikt nie wie kiedy to się wydarzy, ale nie przewiduję, żeby to się stało w tym roku.

Czy wchodzi w rachubę tylko rynek biurowy, czy może też inny sektor? Avestus w Dublinie prężnie rozwija się też w sektorze mieszkań na wynajem. Buduje tam markę Havitat. Tymczasem w Polsce mieszkań brakuje. Coraz więcej zagranicznych funduszy debiutuje na tym rynku w naszym kraju. Czy Havitat też wejdzie do Polski?

Trochę za wcześnie o tym mówić. Nie wykluczamy, że w przyszłości Havitat może się pojawić w Polsce. Dzisiaj jednak nie ma takiej decyzji. Na pewno będziemy się rozwijać na rynku biurowym. Chciałbym w najbliższej przyszłości zabezpieczyć grunt w Warszawie, albo budynek do modernizacji. Nie obawiam się o odrodzenie popytu na biura. Pamiętajmy, że dzisiaj obowiązują nowe standardy.

Wiele starszych budynków w Warszawie ich nie spełnia, a ma świetne adresy, więc - jeśli to tylko możliwe - będą zapewne modernizowane z zachowaniem dotychczasowej funkcji lub przekształcane w nową. Nowoczesne i energooszczędne biurowce zawsze znajdą najemców.

Co prawda wielu naszych konkurentów - ze względu na słabszą koniunkturę dla biurowców - zdecydowało się na przejście do innej klasy aktywów, m.in. do sektora PRS, ale to dzisiaj też dobry kierunek, bo przecież mieszkań brakuje.

Czy banki przekonały się do finansowania biurowców?

W obliczu schłodzenia koniunktury na rynku najmów w miastach regionalnych, banki ostrożnie podchodzą do tego procesu. Wymagają dobrych lokalizacji, sprawdzonego dewelopera i zdecydowanie wyższego niż 50 proc. poziomu podpisanych umów pre-let. Zatem to nie jest dzisiaj łatwe, ale selektywnie można zdobyć w banku finansowanie budowy biurowca. Mają na to szansę tylko naprawdę dobre projekty. Z perspektywy ostatnich dwóch lat, można powiedzieć, że branża znajduje się w małym kryzysie bankowym, jeżeli chodzi o finansowanie działalności w Polsce.

