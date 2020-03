AWP Polska wprowadza się do Parku Rozwoju

Powierzchnia biurowa, którą wybrał nowy najemca, zlokalizowana jest na czwartym piętrze w I etapie Parku Rozwoju. Dzięki podpisaniu nowej umowy cały kompleks jest wynajęty w 90%.

– Spółka AWP Polska poszukiwała nowoczesnej siedziby, która pozwoli jej na dalszą ekspansję w przyszłości. Rozwój spółki zainicjował potrzeby zmian, aby nowe biuro było bardziej efektywne, atrakcyjniejsze dla kandydatów do pracy i pracowników oraz pozwalało na zrównoważony wzrost zatrudnienia. Bardzo ważne dla klienta było dobre skomunikowanie budynku z poszczególnymi dzielnicami stolicy. Starannie przeanalizowaliśmy potrzeby najemcy, zmiany w infrastrukturze interesującej klienta części miasta i możliwości, jakie daje warszawski rynek biurowy. Cieszymy się, że Park Rozwoju spełnił oczekiwania AWP Polska, a poczynione w trakcie negocjacji kontraktu uzgodnienia zapewnią pracownikom najwyższy komfort pracy – mówi Łukasz Dreger, Senior Associate w dziale reprezentacji najemców biurowych firmy Cresa Polska.

– Cieszę się mogąc powitać AWP Polska w gronie najemców Parku Rozwoju. Jest to dla nas potwierdzenie, że podjęte wysiłki w celu stworzenia przyjaznego i zielonego miejsca na mapie biznesowego Mokotowa zostały docenione. Jestem przekonana, że nowe biura spełnią oczekiwania pracowników najemcy i przyczynią się do poprawy komfortu i efektywności ich pracy – mówi Sylwia Piechnik, Head of Office Leasing w EPP.

Należący do EPP Park Rozwoju to nowoczesny i najbardziej zielony kompleks biurowy klasy A na biznesowym Mokotowie, składający się z dwóch 7-piętrowych budynków z pełnymi roślin dziedzińcami i recepcjami oraz parkiem linearnym. Został zaprojektowany z myślą o stworzeniu przyjaznego i wielofunkcyjnego środowiska pracy, które jest zintegrowane z okoliczną tkanką miejską Mokotowa. Park Rozwoju wyróżnia się zieloną, otwartą przestrzenią zachęcającą do spotkań, dostępną dla pracowników najemców i lokalnej społeczności. Dzięki różnym wielkościom powierzchni do wynajęcia, przestrzeń biurowa, która zajmuje łącznie 34 tys. mkw. jest dopasowana do potrzeb zarówno dużych przedsiębiorstw, jak mniejszych firm. Kompleks biurowy otrzymał certyfikat BREEAM Final z wynikiem na poziomie Excellent. Park Rozwoju został doceniony za rozwiązania przyjazne dla użytkowników i środowiska oraz wysoką efektywność systemów zarządzania nieruchomościami.