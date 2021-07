AXI Immo przedłuża umowy najmu i powiększa jedno z biur

AXI Immo przedłużyło umowy najmu w biurowcach.

Powierzchnia w budynku Spektrum Tower w stolicy nie uległa zmianie, z kolei śląski oddział firmy mieszczący się w Muchowiec Active Park został powiększony o dodatkową powierzchnię.

Obie lokalizacje zostały również dostosowane do najnowszych standardów zapewniających bezpieczeństwo i nowe modele pracy.

- Siedziba główna AXI IMMO Group w Spektrum Tower to kluczowe miejsce rozwoju naszego biznesu. To tu znajduje się najwięcej działów operacyjnych firmy i najczęściej podejmowane są strategiczne decyzje o obieranych kierunkach. Komfortowe i dobrze zlokalizowane biuro jest przede wszystkim narzędziem, które pozwala zachować odpowiednią harmonię i kulturę pracy oraz realizować założone cele. Co więcej, przy zachowaniu obecnej wielkości, udało się nam osiągnąć oczekiwaną elastyczność jako fundament do wprowadzenia modelu pracy hybrydowej. Biorąc pod uwagę kryteria związane z położeniem na mapie Warszawy, standardem nieruchomości, a także ogólnym otoczeniem biznesu jesteśmy zadowoleni z podjętej pięć lat temu decyzji i dlatego zdecydowaliśmy się przedłużyć dotychczasową umowę najmu. Po tym czasie mogę śmiało przyznać, że to dom naszej całej organizacji – mówi Renata Osiecka, Partner Zarządzający, AXI IMMO.

- Śląskie biuro zapewnia odpowiednią widoczność na południu Polski, a także pozwala na nieustanny kontakt z lokalnym biznesem. W ramach rozwoju operacyjnego zwiększamy zakres naszych kompetencji i oferowanych usług. Naturalnym następstwem tych działań była decyzja o powiększeniu biura, tak, aby marka AXI IMMO mogła dalej rozwijać silną reprezentację swoich lokalnych ekspertów – wyjaśnia Anna Głowacz, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych oraz Dyrektor biura w Katowicach.