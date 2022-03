Aż 75 proc. budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie

Według danych Komisji Europejskiej, użytkowanie budynków odpowiada za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych.

Łącznie aż połowa energii w istniejących systemach ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji marnuje się z powodu przewymiarowania systemów lub starzejących się, nieefektywnych instalacji.

Według najnowszych danych Polskiego Funduszu Rozwoju, średnia cena emisji CO2 wzrosła w ujęciu rocznym o 152,2 proc.

W całej Europie podniosły się także ceny za gaz – w styczniu 2022 jest to +317,6 proc. rdr. W styczniu br. wzrosły również średnie ceny ropy – o kilkanaście proc. w por. do grudnia 2021 r. Co ważne, udział wydatków na energię w całości wydatków gospodarstw domowych wyniósł w naszym kraju na koniec 2020 r. 7,9 proc. i był drugim najwyższym spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.

W obliczu rosnących cen energii, fakt że aż około 3/4 zasobów budowlanych UE jest nieefektywnych energetycznie, stanowi tym większy problem. Łącznie sektor budowlany jest największym konsumentem energii w UE, a zarazem jednym z największych emitentów CO2. By rozwiązać ten problem niezbędne są nowoczesne rozwiązania grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, na które stawia zrównoważone budownictwo.

Rośnie potrzeba budowy zrównoważonych budynków

– Nieustannie rośnie potrzeba budowy zrównoważonych budynków, które zużywają mniej energii i wody oraz emitują mniejsze ilości CO2. To nie tylko prawne wymogi, ale również trend, a nawet nowy standard w branży budowlanej, który widzimy na podstawie licznych rozmów z naszymi partnerami – mówi Piotr Żebrowski, dyrektor sprzedaży i rozwoju, segment budownictwo w Xylem Water Solutions Polska.

– By budownictwo było bardziej ekologiczne, rozwiązaniem jest nie tylko inwestowanie w jak najbardziej wydajne rozwiązania we wszystkich nowych budynkach, ale przede wszystkim modernizacja istniejących obiektów oraz systemów. Pomagają w tym najnowocześniejsze technologie HVAC (ang. heating, ventilation, air conditioning), czyli rozwiązania dla ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji – dodaje Żebrowski.

W kontekście efektywności energetycznej budynków i technologii HVAC, znaczącą rolę odgrywają pompy ciepła, na które chętnie decydują się Polacy. Ich wysoka efektywność wspiera realizację unijnych celów w branży ogrzewania. Komisja Europejska przewiduje znaczące wzrosty udziału pomp ciepła – w budynkach mieszkalnych ma on do 2030 r. sięgnąć 40 proc. oraz 50-70 proc. w 2050 r., a w komercyjnych – 65 proc. w 2030 r. i aż 80 proc. w 2050 r.

Wybór zrównoważonych rozwiązań to decydujący na dekarbonizację

– W przypadku pomp ciepła istotne są również falowniki. Gdy użytkownik zamienia pompy stałoobrotowe czy zatapialne na urządzenia z falownikami, jak Concertor, to zużycie energii elektrycznej zmniejsza się o minimum 50 proc. W perspektywie lat, to bardzo dużo – mówi Przemysław Wiśniewski, Business Develop Manager Building Services Poland.

– Istotne są także straty ciepła – głównie przez wentylację. Są one trzykrotnie większe niż straty przez chociażby okna i w budynkach wymagających termomodernizacji i mogą one wynosić nawet 60 proc. Rozwiązanie tych kwestii ma wesprzeć m.in. nowy standard energetyczny budynków WT 2021, obowiązujący w całej UE od ponad roku – dodaje Piotr Żebrowski, Xylem Water Solutions Polska.

Wybór zrównoważonych rozwiązań dla budownictwa będzie miał decydujący pozytywny wpływ na dekarbonizację, zużycie energii i ślad ekologiczny. Efektywne i współpracujące ze sobą rozwiązania z obszaru HVAC pozwalają zapewniać jak najlepsze warunki w danym obiekcie