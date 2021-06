Bądźcie z nami na Property Forum Śląsk Online!

Wśród potwierdzonych gości Property Forum Śląsk Online są m.in.: Jolanta Jaworska, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych, IBM Polska & Kraje Bałtyckie, wiceprezes ABSL; Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia; Mirosław Czarnik, prezes zarządu, GPP Business Park SA; Maciej Wójcik, partner zarządzający, TDJ Estate; Tomasz Piórkowski, Regional Director Cracow & Katowice, Vienna House, Przemysław Wieczorek, członek zarządu, Puro Hotels Sp. z o.o. ; Marek Mazur, Head of the Investment and Management of Warehouse Facilities, InPost; Marcin Stolarz, prezes zarządu, PTWP Event Center Sp. z o.o.; Bartłomiej Solik, dyrektor operacyjny, TDJ Estate; Paweł Florek, dyrektor operacyjny, TDJ Estate; Tomasz Zydorek, Leasing Director Gdańsk & Katowice, Cavatina Holding SA, Marek Dobrzycki, Managing Director, Panattoni Europe, Anna Głowacz, dyrektor, Dział Powierzchni Logistyczno-Przemysłowych, AXI IMMO; Iwona Sroka, członek zarządu, Murapol SA; Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills; Marcin Nowak, Managing Director, AMMEGA Business Services, ABSL; Adam Urbański, dyrektor sprzedaży, TDJ Estate.



Property Forum ONLINE – Regiony

Fokus na Śląsk

10 czerwca 2021 r.

Retransmisja sesji: Nowy Polski Ład. Gospodarka po przejściach. Nowy europejski Bauhaus. Priorytety czasu odbudowy.