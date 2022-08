Bafood dołączył do najemców budynku FOCUS

W warszawskim biurowcu FOCUS otwarty został Bafood, ukraiński koncept gastronomiczny delivery-first.

Bafood to wschodnioeuropejska sieć restauracji, która, tak jak wszystkie restauracje typu delivery-first, jak dotąd, nie posiadała sali dla gości.

We wrześniu 2022 roku w budynku FOCUS poza usługą przygotowywania posiłków na wynos, Bafood udostępni przestrzeń dla gości. Będzie to pierwszy projekt ukraińskiego konceptu z salą restauracyjną.

FOCUS to biurowiec zlokalizowany przy al. Armii Ludowej 26 w Warszawie, w samym środku warszawskiej sieci komunikacyjnej.

Bardzo zależało nam, by w budynku FOCUS dostępne były niekonwencjonalne propozycje gastronomiczne z daniami wysokiej jakości. Obiekt ten nieustannie się zmienia i mamy nadzieję, że między innymi dzięki szerokiej ofercie usług, zachęcimy do wynajęcia powierzchni biurowych jeszcze więcej podmiotów. Wierzymy, że posiadanie restauracji w tak dobrze skomunikowanej lokalizacji pozwoli firmie Bafood ugruntować swoją pozycję na polskim rynku restauracyjnym – mówi Wiktoria Weilandt, Senior Consultant, JLL Polska.

Innowacyjny koncept Bafood idealnie wpisuje się w założenia strategii rozwoju biurowca FOCUS, realizowanej przez właściciela budynku, europejskiego zarządcę inwestycji. Chodzi m.in. o zmiany technologiczne w strefie gastronomicznej, która będzie obsługiwała zamówienia składane za pomocą aplikacji lub kodów QR.



We wrześniu 2022 roku w budynku FOCUS poza usługą przygotowywania posiłków na wynos, Bafood udostępni przestrzeń dla gości. Będzie to pierwszy projekt ukraińskiego konceptu z salą restauracyjną. Łącznie najemca zajmie powierzchnię ok. 560 mkw. Restauracja będzie działać na zasadzie punktu odbioru zamówień złożonych na miejscu za pomocą aplikacji Bafood bądź online przed przybyciem do restauracji. Ponadto dania serwowane będą również na zasadzie office service/office delivery, czyli dostarczane bezpośrednio do biur najemców budynku FOCUS za pośrednictwem kurierów Bafood.