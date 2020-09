Bain GBS pod nowym adresem

Bain GBS (Spółka Bain & Company), międzynarodowa firma doradztwa strategicznego, przeprowadza swoje centrum wsparcia kluczowych operacji do warszawskiego budynku Szucha Premium Office. Nowe biuro, blisko dwukrotnie większe niż dotychczasowe, będzie zajmować dwa piętra i mieć łączną powierzchnię ponad 2 tys. mkw. W wynajmie pośredniczyła agencja CBRE.

Szucha Premium Offices to prestiżowy budynek mieszczący się u zbiegu alei Szucha i ulicy Litewskiej w Warszawie. Biurowiec oferuje łącznie 6,5 tys. mkw. przestrzeni biurowej. Obiekt należący do Green Property Group cieszy się dużym zainteresowaniem najemców z uwagi na wysoki standard wykończenia oraz niepowtarzalny design. Swoje nowe biuro ulokuje tam Bain & Company.

Nowa lokalizacja dla centrum usług wspólnych

Bain & Company to międzynarodowa firma doradztwa strategicznego, która doradza przedsiębiorstwom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej już od 1992 roku. W Warszawie spółka pojawiła się w 2012 roku, natomiast trzy lata później powstała spółka Bain GBS, która odpowiada za przebieg kluczowych operacji Bain & Company w skali międzynarodowej, m.in. w zakresie administracji, finansów, analityki, zdalnego konsultingu, HR czy wsparcia graficznego. To właśnie spółka Bain GBS zdecydowała się na przeprowadzkę z dotychczasowego biura w Tulipan House do Szucha Premium Offices. Oprócz zmiany lokalizacji firma postawiła też na ekspansję – powierzchnia nowego biura jest blisko dwukrotnie większa niż poprzedniego.

- Długo szukaliśmy optymalnej lokalizacji oraz budynku, który będzie współgrał z kulturą naszej korporacji. Wiążemy duże nadzieje z nowym biurem i wierzymy, że Szucha Premium Offices znacząco wzmocni nasze EVP (Employee Value Proposition), zapewniając przyjazne warunki pracy dla naszych obecnych i przyszłych pracowników. Budynek Szucha zapewnia nam również możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni oraz potencjalnego rozwoju. Projektując nasze nowe biuro zdecydowanie stawiamy na mobilność, otwartość i efektywność, aby docenić zarówno pracę zespołową jak i indywidualną – mówi Patrycja Frankowska, Senior Manager z Bain GBS.

W procesie wyboru nowej lokalizacji oraz wynajmu biura o powierzchni ponad 2 tys. mkw. spółce Bain & Company doradzała firma CBRE.

- Proces znalezienia idealnej przestrzeni dla firmy Bain & Company trwał niemal 2 lata i znalazł swój szczęśliwy finał w budynku przy alei Szucha. Powiększenie powierzchni najmu oraz podwyższenie standardu nie jest wcale oczywistym rozwiązaniem w czasie pandemii. Znacząca niepewność na rynku biurowym nie zniechęciła jednak naszego Klienta, który zdecydował się na komfortowe pod wieloma względami biuro dla ponad 200 pracowników – mówi Michał Tyszkiewicz, starszy konsultant w dziale wynajmu powierzchni biurowej, CBRE.