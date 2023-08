W Grundmanna Office Park Bank BNP Paribas zajmie ponad 4,1 tys. mkw. Oddanie do użytku budynku A, w którym powstanie biuro firmy, planowane jest na trzeci kwartał 2024.

Po tym, jak Cavatina Holding z sukcesem skomercjalizowała swój pierwszy projekt w Katowicach, Global Office Park.

Global Office Park oferuje ok. 60 tys. mkw. biur.

W grudniu 2022 r. uruchomiono budowę kolejnej położonej centralnie inwestycji – Grundmanna Office Park.

Bank BNP Paribas jest częścią grupy bankowej obecnej w 64 krajach i plasuje się w czołówce największych banków w Polsce. Katowice są jednym z 4 miast, w których organizacja ma swoje biura. Rozwija tu zespoły zajmujące się wsparciem biznesu i transformacją procesów.

Grundmanna Office Park, nowa inwestycja od Cavatina Holding, rosnąca w centrum Katowic, dobrze wpisała się w potrzeby i oczekiwania rozwijającego się śląskiego zespołu firmy.

Bank, uwzględniając potrzeby pracowników oraz jako Bank Zielonych Zmian, w procesie RFP przygotował szczegółowe wymagania techniczne, w tym w zakresie ESG, które stanowiły duże wyzwanie dla właścicieli budynków oferujących w Katowicach powierzchnie biurowe. W trakcie niełatwego procesu RFP, w tym negocjacji umowy najmu osiągnięto konsensus, który pozwoli nam z powodzeniem realizować naszą misję, jednocześnie udostępniając piękną i funkcjonalną powierzchnię dla swoich pracowników i Klientów - mówi Grzegorz Kosior, dyrektor Biura Nieruchomości w Banku BNP Paribas.

Grundmanna Office Park. Fot. Mat. pras.

Firmom rozkwitającym w Katowicach szczególnie zależy na wyjątkowych, komfortowych lokalizacjach biur przyciągających uwagę. Efektowne i funkcjonalne przestrzenie do pracy są jednym z elementów budowanej przewagi konkurencyjnej w oczach potencjalnych pracowników. Grundmanna Office Park stworzy dobre warunki do przygotowania biura dla Banku BNP Paribas, dostosowanego do indywidualnych potrzeb jego zespołów, a usługowa i rekreacyjna infrastruktura budynku będzie dodatkowym udogodnieniem - mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director – Katowice, Cavatina Holding S.A.

Grundmanna Office Park zlokalizowany jest w centralnej części Katowic, w pobliżu licznych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz w niedalekiej odległości od autostrad A1 i A4, a także drogi ekspresowej S86, co sprawia, że jest dobrze skomunikowany z takimi punktami na mapie miasta jak lotnisko czy dworzec główny. Obok budowy Grundmanna powstaje też nowa, szybka linia tramwajowa.

Grundmanna Office Park. Fot. Mat. pras.

Kompleks oferujący 48 tys. mkw. powierzchni biurowej składać się będzie z dwóch 7-piętrowych budynków połączonych zielonym patio, oferować będzie ponad tysiąc naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, zieloną infrastrukturę oraz liczne udogodnienia dla najemców. W budynkach zaprojektowano elastyczne przestrzenie co-workingowe o podwyższonym standardzie. Na parterach znajdą się lokale handlowo-usługowe, podnoszące komfort codziennego funkcjonowania użytkowników, m.in. restauracje, kawiarnie, pralnia, fryzjer, kwiaciarnia czy paczkomat.

Grundmanna Office Park. Fot. Mat. pras.

Za projekt kompleksu odpowiada zespół architektów Cavatina Group.

Budynek A, w którym swoje biuro będzie miał Bank BNP Paribas, zaoferuje w sumie ponad 20,8 tys. mkw. GLA oraz przeszło 400 miejsc parkingowych. Na II, IV, V i VI p. znajdą się tarasy dostępne dla użytkowników budynku.

Bank BNP Paribas, reprezentowany był w procesie negocjacji umowy najmu przez siostrzaną spółkę z Grupy – BNP Paribas Real Estate.

Grundmanna Office Park. Fot. Mat. pras.

- Zakończenie procesu transakcji to zawsze poczucie satysfakcji, gdy najemca jest zadowolony z dokonanego wyboru. W przypadku tego procesu dodatkowym wyzwaniem były szczegółowo wyspecyfikowane kryteria, które budynki musiały spełnić. Bank opuszczając jedną z konsolidowanych lokalizacji, która znajduje się pośród terenów zielonych, oczekiwał, że nowa lokalizacja zaoferuje podobne otoczenie. Nie bez znaczenia był też poziom certyfikacji budynku (m.in. BREEAM czy WELL Health-Safety Rating oraz możliwość dostosowania nieruchomości do certyfikatu Obiekt bez barier), jak również inne kryteria ESG, takie jak: zarządzanie nieruchomością zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, dostęp zielonej energii, gospodarka mediowa budynku czy ładowarki do samochodów elektrycznych. Równie istotna była też sama lokalizacja i dostęp do transportu publicznego. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów rozmów i finalnego rezultatu negocjacji - mówi, Associate Director, Dział Wynajmu Powierzchni Biurowych,

Grundmanna Office Park. Fot. Mat. pras.

Projektując Grundmanna Office Park, architekci chcieli stworzyć angażujące społecznie miejsce pobudzające kreatywność i zachęcające do rozwoju. Celem jest pobudzenie tej okolicy do życia także poza godzinami pracy najemców, dzięki infrastrukturze, która uzupełni otaczającą inwestycję tkankę miejską.

Projekt uwzględnia liczne udogodnienia takie jak parking dla rowerów ze stacjami serwisowania i czyszczenia, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz atrakcyjne tereny zielone sprzyjające integracji użytkowników i odpoczynkowi. Najemcy budynków przy ulicy Grundmanna będą mieli do dyspozycji ponad 1 tys. mkw. zielonych tarasów oraz patio z boiskiem do gry w bule, ścieżkami rowerowymi i biegowymi. Na tyłach inwestycji, na nadbrzeżu rzeki Rawa, znajdzie się rozległa zewnętrza strefa relaksu z zielenią i małą architekturą.

Inwestycję uzupełnią rozwiązania technologiczne wspierające komfort użytkowników. Za pomocą dedykowanej aplikacji będą mogli m.in. zdalnie zarządzać biurem, miejscami parkingowymi, salami konferencyjnymi, prowadzić wirtualną recepcję oraz komunikować się między sobą.

Zgodnie ze swoją filozofią działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast i tworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska pracy, deweloper planuje wypełnić wymagania certyfikacji w systemach: BREAAM oraz WELL Health-Safety Rating. Certyfikaty te są ułatwieniem dla najemców w rozpoznaniu na ile inwestycja wpisuje się realizację ich celów polityk ESG.



