Bank BNP Paribas wprowadzi się do Francuska Office Centre w Katowicach

Nowy najemca wprowadzi się do budynku pod koniec bieżącego roku. Na potrzeby swojej działalności Bank BNP Paribas wynajął na dwóch piętrach łącznie 3 360 m kw. powierzchni biurowej w położonym w samym centrum Katowic, w bliskim sąsiedztwie dworca PKP oraz wjazdu na autostradę kompleksie biurowym Francuska Office Centre, należącym do GTC.

Za wybór odpowiedniej lokalizacji oraz realizację transakcji najmu odpowiadali eksperci z Działu Powierzchni Biurowych BNP Paribas Real Estate Poland. Dzięki ich wsparciu merytorycznemu oraz zaangażowaniu, klient znalazł obiekt spełniający najwyższe, międzynarodowe standardy, w pełni dopasowane do potrzeb i oczekiwań wynikających ze specyfiki jego działalności.



Nasz klient poszukiwał powierzchni spełniającej szereg wymagań stawianych przez jego linie biznesowe. Dotyczyły one między innymi lokalizacji, standardu budynku, infrastruktury technicznej oraz liczby miejsc parkingowych przy zachowaniu elastycznych warunków najmu. To wszystko znaleźliśmy w kompleksie Francuska Office Centre, gdzie właściciel budynku – Grupa GTC – wyszedł naprzeciw oczekiwaniom najemcy – mówi Tomasz Skrzypek, Starszy Konsultant, Dział Powierzchni Biurowych w BNP Paribas Real Estate Poland.

Francuska Office Centre to kompleks biurowy składający się z dwóch budynków biurowych klasy A, o całkowitej powierzchni najmu 23 000 m kw., zlokalizowanych 5 minut drogi samochodem od centrum Katowic oraz 30 minut od międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Okolica oferuje szerokie zaplecze usługowo-handlowe oraz dostęp do kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych. Na terenie obiektu znajduje się m.in. restauracja, dwie placówki bankowe oraz kiosk.



Bardzo się cieszymy, że tak wymagający najemca, jakim jest Bank BNP Paribas wybrał nasz budynek na swoją siedzibę w Katowicach. Takie transakcje potwierdzają nie tylko jakość oferowanej powierzchni, ale również standard zarządzania aktywami. Wierzymy, że pracownicy Banku BNP Paribas docenią zalety budynku i będą się w nim czuli komfortowo – mówi Grzegorz Boczek, Head of Leasing w GTC

Właścicielem obiektu jest powstała w 1994 roku Grupa GTC - wiodący deweloper i inwestor w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrujący swoje działania na rynku polskim oraz stolicach Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa prowadzi działalność w: Polsce, Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie, Zagrzebiu i Sofii.

W przeprowadzonej transakcji nowemu najemcy doradzała agencja BNP Paribas Real Estate Poland a właścicielowi budynku firma Colliers.