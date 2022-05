Banki coraz częściej przyznają, że będą finansować jedynie te firmy, które mają raporty ESG.

Część firm przed rozpoczęciem współpracy z jakimkolwiek partnerem, zwraca szczególną uwagę na aspekty społeczne i ładu korporacyjnego.

Dla wielu firm prowadzenie dzisiaj biznesu w Rosji czy na Białorusi jest nie do przyjęcia. Oznacza bowiem utratę reputacji i szacunku, który był budowany przez lata - przyznaje Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner kancelarii CMS.

Lidia Dziurzyńska-Leipert, partner kancelarii CMS: Na pewno przyspiesza pewne procesy, np. wzmacnia powszechną świadomość na temat tego, że nie ma już odwrotu od transformacji energetycznej. Cały rynek nieruchomości znalazł się w sytuacji, która dobitnie pokazała, że dekarbonizacja jest niezbędna nie tylko z powodu ochrony klimatu, ale też sytuacji geopolitycznej.

Tak, z tym że ekologiczne wyzwania zapisane literką „E” są w miarę łatwo policzalne i można je zweryfikować. Natomiast „S” i „G” to głównie działania deklaratywne.

Rzeczywiście można mieć takie wrażenie. Niemniej jednak w aspekcie ładu korporacyjnego nacisk położony jest przykładowo na szeroko rozumiany compliance, w tym na politykę antykorupcyjną czy na działania sygnalistów. Zatem obejmuje on również przestrzeganie określonych, bardzo szczegółowych wymogów prawnych. Aspekt społeczny dotyczy natomiast, m.in. respektowania przepisów BHP czy warunków pracy określonych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych. Oczywiście niektóre aspekty są trudniejsze do raportowania, w tym: prawa człowieka, wpływ na społeczności lokalne czy inkluzywność organizacji, ale tutaj możemy spodziewać się, że regulator unijny w najbliższym czasie przedstawi szczegółowe wytyczne raportowania. Póki co należy jednak korzystać z wypracowanych standardów międzynarodowych.

Zatem na razie nie ma jednego sytemu ich oceny, co dzisiaj jest szczególnie aktualne, bo na przykład warto zapytać: czy można prowadzić biznes w Rosji i chwalić się humanitarnymi wartościami w raporcie ESG?

Na podstawie doświadczeń naszej kancelarii mogę powiedzieć, że dla wielu firm prowadzenie dzisiaj biznesu w Rosji czy na Białorusi jest nie do przyjęcia. Oznacza bowiem utratę reputacji i szacunku, który był budowany przez lata. Ponadto, warto pamiętać, że zgodnie z projektem dyrektywy CSRD oraz CSDD czeka nas obowiązek przygotowywania due diligence w obszarze praw człowieka. Komisja Europejska zapowiada również przygotowanie taksonomii społecznej, która w dużej mierzy rozwieje wątpliwości raportowe oraz wskaże wytyczne w budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju.

W praktyce już teraz widzimy, że część firm przed rozpoczęciem współpracy z jakimkolwiek partnerem, zwraca szczególną uwagę właśnie na aspekty społeczne i ładu korporacyjnego. Oczywiście, bez wymiernych kryteriów oceny działań społecznych i związanych z ładem korporacyjnym, zawsze będą pojawiać się wątpliwości co do wiarygodności tez zawartych w raportach lub w strategiach ESG. Dlatego tak oczekiwana jest taksonomia społeczna.

Banki coraz częściej przyznają, że będą finansować jedynie te firmy, które mają raporty ESG. Czy tu nie pojawi się problem właśnie w ocenie jakości tych działań kryjących się po literkami „S” i „G”?

Oczywiście rynki finansowe potrzebują standardów. Do czasu opracowania przez Komisję Europejską taksonomii społecznej należy posługiwać się międzynarodowymi standardami, takimi jak wytyczne GRI dotyczące raportowania, które rekomendowane są również przez Giełdę Papierów Wartościowych. Na polskim rynku brakuje edukacji i kompleksowego objaśnienia konieczności przygotowania przedsiębiorstwa na transformację ESG. Niewątpliwie są zagadnienia z zakresu aspektów społecznych i ładu korporacyjnego, które można audytować, np. przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu dostaw czy inkluzywność i równość płci w organizacji. Sądzę, że w tym zakresie będziemy obserwować rozpowszechnianie się standardów międzynarodowych, jak wspomnianych wcześniej wytycznych GRI.

Jakie są najciekawsze przykłady działań społecznych, które pojawiają się w raportach ESG?

Silnym trendem jest troska o to, by obiekty nieruchomościowe dobrze komponowały się z otoczeniem, angażując jednocześnie w różne wspólne przedsięwzięcia lokalną społeczność. To jest wielkie wyzwanie m.in. dla architektów. Branża nieruchomościowa intensywnie się tym interesuje. Wielu inwestorów chwali się tym, że tworzy w swoich obiektach przestrzenie dostępne dla szerokiej publiczności. Mogą to być np. kluby, tarasy widokowe czy świetlice gromadzące mieszkańców sąsiednich zabudowań.

Istotna dla branży nieruchomościowej jest również poprawa warunków pracy w budynkach, stąd m.in. rosnące zainteresowanie certyfikatami WELL analizującymi właśnie jakość środowiska pracy w danych obiektach.

Deweloperzy, inwestorzy i użytkownicy budynków przykładają dużą wagę do tych zagadnień. Nie można też zapominać o polityce różnorodności w zatrudnianiu, czy o łańcuchu wartości np. w zakresie przestrzegania praw człowieka, ale szeroko rozumianym, czyli obejmującym również firmy, z którymi dana organizacja współpracuje. Przy czym ten cały szereg powiązań biznesowych powinien zostać poddany audytowi. Jak wspomniałam, po opracowaniu zasad taksonomii społecznej w przyszłości będzie łatwiej wykazać wiarygodność deklarowanych reguł prowadzenia biznesu. Do tego czasu firmy powinny kierować się międzynarodowymi wytycznymi.

A co z ładem korporacyjnym. Jak sobie firmy go definiują?

W zakresie ładu korporacyjnego identyfikowane i wdrażane są przykładowo polityki i procedury dotyczące sygnalistów, polityki antykorupcyjne oraz procedury przeciwdziałające konfliktowi interesów. Uchwalane są zasady dobrych praktyk i weryfikowane zasady wynagradzania zarządów pod kątem efektów pracy. Przykłada się dużą wagę do równości płci w organach zarządczych firm.

Jak to jest w waszej kancelarii? Klienci pytają o wasz ład korporacyjny, zanim podpiszą umowę?

Oczywiście. Nawet nasi wieloletni klienci, np. inwestorzy instytucjonalni, często wymagają od nas składania oświadczeń na temat naszego stosunku do poszczególnych wartości. Z kolei rozmowy z potencjalnymi partnerami na temat konkretnych projektów niekiedy w ogóle się nie zaczynają bez uprzednich deklaracji etycznych, nawet oczywistych, takich jak polityka antykorupcyjna. Zatem to się już dzieje.

Czy w tym katalogu dosyć oczywistych zasad etycznych znajdują się też pytania potencjalnych klientów o to, czy przestrzegacie sankcji nałożonych na Rosję?

Oczywiście, tego typu pytania pojawiają się coraz częściej. Zdarza się, że nawet pomoc prawna koncernowi europejskiemu w zamknięciu spółki, która nie podjęła żadnej działalności operacyjnej w Rosji, jest analizowana pod kątem sprzeczności z sankcjami unijnymi.

W kontekście środowiskowych rozwiązań, jakie powinny podejmować firmy dużo się dzieje, ale chyba głównie w gronie właścicieli nieruchomości. A co z najemcami. Czy oni są skłonni podpisywać zielone umowy najmu?

To bardzo trudny temat, zwłaszcza że różne są definicje zielonego najmu. W uproszczeniu można jednak założyć, że muszą być spełnione trzy warunki. Po pierwsze strony zobowiązują do korzystania z budynku w sposób zrównoważony, np. z wykorzystaniem zielonej energii. Po drugie, zobowiązują się do podejmowania działań mających na celu redukcję emisji czy/i odpadów oraz oszczędne gospodarowanie wodą i innymi mediami. Wreszcie po trzecie – wprowadzają postanowienia do umów najmu dotyczące przeprowadzania modernizacji i konserwacji w sposób zrównoważony. Te trzy warunki wyglądają niewinnie, ale w umowie najmu mogą stanowić poważny problem.

Jaki?

Wynajem to zobowiązanie przeważnie na kilka lat. Tymczasem nakłady finansowe na inwestycje mające poprawić efektywność energetyczną istniejących budynków niekiedy, a może nawet często, amortyzują się w dłuższym okresie. Stąd rodzi się pytanie, dlaczego najemcy mają ponosić koszty takich działań podejmowanych przez wynajmującego. Poza tym, wynajmujący nawet nie mają narzędzi prawnych, żeby zobowiązać do tego najemców, będących rezydentami budynku już od jakiegoś czasu. Ten proces wymaga wzajemnej dobrej woli oraz wypracowania ewentualnych zachęt dla najemców. To naprawdę trudne, ponieważ może wiązać się z dodatkowymi opłatami czy z wyższym czynszem. W tym temacie jest bardzo dużo do zrobienia. Dlatego trzeba o tym rozmawiać i wspólnie poszukiwać rozwiązań. Może na początek uda się upowszechnić na rynku minimalny standard zielonych najmów, jako punkt odniesienia przy podpisywaniu nowych umów, choćby w zakresie klauzul programowych.

Jakie inne zapisy znajdują się w takich umowach?

Wprowadza się np. regularne spotkania najemców z facility managerami. Są też propozycje przeprowadzania audytów, które pokażą, jak można efektywniej korzystać z budynku. Mogłyby to być dokumenty sporządzone przez podmioty zewnętrzne, które skutecznie zachęcą do wspólnej dyskusji albo nawet do wprowadzenia instrumentów usprawniających zrównoważony sposób korzystania z budynku. Zatem kluczowa jest tutaj regularna wymiana informacji i współpraca obu stron umowy najmu. Zawiera się w umowach postanowienia dotyczące korzystania przez najemców, przy konserwacji pomieszczeń, wyłącznie z materiałów ekologicznych. Dotyczy to również zobowiązań najemców do instalowania w najętych pomieszczeniach urządzeń wykonanych z materiałów ekologicznych. Najemcy w zielonych najmach wyrażają zgodę na prowadzenie przez wynajmujących prac modernizacyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej danego obiektu czy do przestrzegania określonych zasad korzystania z pomieszczeń, wiążących się z danym certyfikatem, który posiada budynek.

Czy tak jest w Polsce?

Zauważalna jest tendencja wprowadzania przez inwestorów instytucjonalnych klauzul programowych przewidujących, m.in. wymianę informacji czy podejmowanie wspólnych starań mających na celu gospodarowanie i użytkowanie nieruchomości w sposób zrównoważony, w tym korzystanie z energii zielonej, ograniczenie jej zużycia. Pojawiają się też zapisy mówiące o tym, że podczas remontów najemca powinien używać materiałów certyfikowanych i w określonym procencie pochodzących z recyklingu.

Na razie, choć zapisy w naszych umowach nie są penalizowane, to należy się cieszyć z tych miękkich postanowień. One edukują, podwyższają świadomość i oswajają ten temat na rynku. To ważny pierwszy krok.

Strony zobowiązują się do ograniczania odpadów oraz do ich segregowania, jak również do instalowania w pomieszczeniach urządzeń energooszczędnych, czy czujników ruchu kontrolujących system oświetlenia. Ogólnie rzecz biorąc, zauważalna jest standaryzacja takich zielonych klauzul. Niewątpliwie przed nami dyskusja o wzorcach takich umów, tak jak to miało miejsce i ma nadal w wielu krajach. Wzorcowe klauzule zostały przykładowo opracowane w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech.

Czy są w nich zapisy mówiące o karach?

Tak, ale w Polsce musimy jeszcze na to poczekać. Na razie, choć zapisy w naszych umowach nie są penalizowane, to uważam, że należy się cieszyć z tych miękkich postanowień. One edukują, podwyższają świadomość i oswajają ten temat na rynku. To ważny pierwszy krok. Warto podkreślić, że transformacja najmu w kierunku zielonym jest szczególnie trudna w obiektach, które mają wielu najemców, czyli w biurowcach i w galeriach handlowych, ponieważ w nich rotacja jest duża i ciężko jest namówić wszystkich do ewentualnej partycypacji finansowej w inwestycje ekologiczne mające poprawić efektywność energetyczną budynku. Najłatwiej oczywiście przebiega w obiektach dla jednego najemcy, a więc przykładowo w magazynach realizowanych dla konkretnych firm, czy w nowych budynkach biurowych.