Koncept coworkingu jest atrakcyjny dla użytkowników, ale dla inwestorów wiąże się jednak ze zbyt dużą ekspozycją na długoterminowe zagrożenie - ocenia po złożeniu przez WeWork wniosku o upadłość Piotr Łagowski z ShareSpace.

WeWork złożył w USA wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie tzw. rozdziału 11 (reorganizacja finansowa).

Notowania akcji WeWork w tym roku spadły na Wall Street o ok. 98,5 proc., a 6 listopada zostały wstrzymane.

Firma jeszcze w 2019 r. była wyceniona na 47 mld dolarów.

Na koniec czerwca WeWork dysponował powierzchnią biurową dostępną w 777 lokalizacjach na całym świecie.

Potężnym inwestorem WeWork jest SoftBank, którego wydatki na rozwój i otrzymanie marki sięgały miliardów dolarów.

Już w sierpniu tego roku WeWork przekazał sygnały co do niepewności własnej przyszłości.

Od tego czasu firmę opuścił dyrektor generalny Sandeep Mathrani i wielu innych managerów.

W ramach dzisiejszego wniosku o poddanie się procedurze Rozdziału 11 WeWork prosi o możliwość zamknięcia umów najmu w części lokalizacji, które w dużej mierze nie działają. Wszyscy partnerzy, których ta sytuacja dotyczy, otrzymali wcześniejsze powiadomienie – podało WeWork w oświadczeniu.

W tym samym wniosku firma zgłosiła długi na ponad 18 miliardów dolarów.

W oświadczeniu opublikowanym 6 listopada, firma przyznała, że około 92% pożyczkodawców firmy zgodziło się już na zamianę zabezpieczenia długu na kapitał w ramach umowy o wsparciu restrukturyzacyjnym. Te ugody zmniejszyły długi firmy o około 3 miliardów dolarów. To jednak nie ratuje sytuacji.

Rentowność WeWork załamała się w związku z kosztownymi umowami najmu z jednej i odwoływaniem umów przez klientów korporacyjnych z drugiej strony. Ten drugi czynnik napędzany jest - jak pisze Reuters - przez pracę zdalną.

Rachunki za portfolio dostępnej przestrzeni na wynajem pochłonęło w drugim kwartale 2023 r. 74% przychodów WeWork.

We wniosku złożonym do sądu upadłościowego w New Jersey na dzień 30 czerwca WeWork wymienił aktywa o wartości 15,06 miliarda dolarów i zadłużenie o wartości 18,66 miliarda dolarów.

Złożenie wniosku z Rozdziału 11 potwierdził w swoim wystąpieniu David Tolley, CEO w WeWork. Podkreślił, że procedura ta pozwoli na restrukturyzację finansową przy jednoczesnym kontynuowaniu działań spółki i zakończenie działań naprawczych najpóźniej do końca pierwszego półrocza tego roku. - Po przejściu tego procesu będzie o wiele silniejszą finansowo firmą - zapewnia Tolley.

W odpowiedzi na wątpliwości o dalsze aktywne pozostawanie WeWork na rynku spółka podkreśla, że decyzja o złożeniu wniosku na podstawie rozdziału 11 nie oznacza końca działalności, a podjęcie kroków w celu długoterminowej naprawy sytuacji. - Proces ten nie zmieni sposobu, w jaki działamy na rzecz naszych członków - przekazuje na specjalnej stronie internetowej WeWork.

Coworkingi na ślizgawce?

Skąd wzięły się problemy WeWork? Piotr Łagowski, współwłaściciel ShareSpace - startupu, który był zwycięzcą pierwszej edycji Proptech Festival ocenia, że w modelu biznesowym stosowanym przez WeWork dochodzi do dysproporcji w obszarze długości umów. Zazwyczaj wynajmujący (operatorzy) zobowiązują się do wynajmu powierzchni na dłuższy okres (zwykle 10-15 lat), natomiast użytkownicy wybierają umowy krótsze, zwykle tylko na rok. Ta dysproporcja może powodować problemy budżetowe.

Koncept coworkingu jest atrakcyjny dla użytkowników, co potwierdza dość wysokie obłożenie biur i ciągłe pojawianie się nowych przestrzeni. Dla inwestorów jednak wiąże się ze zbyt dużą ekspozycją na długoterminowe zagrożenie - ocenia ekspert.

- Być może nadszedł czas, aby branża coworkingowa wzięła przykład z podręcznika branży hotelarskiej, a konkretnie z umowy o zarządzanie hotelem (HMA), gdzie ryzyko jest dzielone pomiędzy właścicielem nieruchomości i operatorem - sugeruje Piotr Łagowski.

Takie rozwiązanie ma zapewnić bardziej zrównoważone podejście do długoterminowej stabilności.

Ekspert zauważa też, że część zapobiegliwych operatorów przyjęła już ten model jako standardową praktykę przy zakładaniu nowych lokalizacji coworkingowych, co może pomóc im złagodzić potencjalne wyzwania w nadchodzących latach.

