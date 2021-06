BaseStack otwiera pierwsze centrum gamingowo-treningowe

Od 2019 r. Polski Związek Sportów Elektronicznych został członkiem Polskiego Komitetu Sportów Nieolimpijskich.

Tym samym e-sport w Polsce oficjalnie został uznany za dziedzinę sportu.

E-sport z roku na rok staje coraz bardziej popularny.

Do tej pory e-sportowcy szlifowali swoje umiejętności samodzielnie, sami szukali amatorskiej drużyny, z którą mogli startować w lokalnych turniejach. BaseStack otwiera nowy rozdział w BaseCamp Łódź. Nie tylko daje przestrzeń do gry i dostęp do nieograniczonej liczby gier, ale też coś czego dotychczas bardzo brakowało początkującym zawodnikom oferuje e-trening, szkolenia prowadzone przez doświadczonych trenerów.

Według „The game industry of Poland — Report 2020”, który powstał dzięki współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w Polsce gra już ponad 16 milionów użytkowników, 47 proc. polskich graczy to kobiety, wartość rynku konsumenckiego to blisko 2,3 miliarda złotych,

a wartość rynku e-sportu sięga 43 mln zł. Basestack jest ciekawą ofertą nie tylko dla nastoletnich graczy, ale również nową rozrywką i inspiracją dla wszystkich Łodzian.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl