BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions otwiera nowe energooszczędne biuro w Dominikański Center.

Nowe globalne biuro koncentruje się na finansach, księgowości, kadrach i innych funkcjach biznesowych.

Ponad 70 pracowników wprowadzi się do nowego biura w budynku Dominikański Center.

Niedawno firma BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) podpisała umowę najmu powierzchni biurowych w Dominikański Center, gdzie planuje wprowadzić się już jesienią.

- Chcieliśmy, aby nasza nowa przestrzeń była zgodna z filozofią zrównoważonego budownictwa, zakładającą najbardziej racjonalny dobór zasobów i rozwiązań – mówi Markus Steigner, Vice President Finance & Accounting oraz Członek Zarządu BASF ECMS w Polsce. -Jako firma jesteśmy liderem w produkcji katalizatorów samochodowych – prawdopodobnie jednego z najważniejszych urządzeń stworzonych w celu ochrony jakości powietrza, którym oddychamy. Wybierając nowe biuro, naturalnym było więc dla nas skupienie się na kwestiach zrównoważonego rozwoju.

ECMS planuje zatrudnienie we Wrocławiu ponad 70 osób. Obecnie trwa rekrutacja do nowego zespołu, który koncentruje się na specjalistach z zakresu rachunkowości podatkowej, kadr, zakupów, IT i bezpieczeństwa.

Ten kompleks to idealne miejsce dla firm, które cenią sobie ekologię i przyjazne środowisko pracy – powiedziała Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank, firmie, która zajmuje się globalnym doradztwem ds. nieruchomości i odpowiada za komercjalizację biurowca.

- Zależy nam na stworzeniu nowoczesnych, przyjaznych i inspirujących przestrzeni biurowych sprzyjających kreatywności i dobremu samopoczuciu – mówi Anna Tarasewicz, Dyrektor ds. HR w Regionie EMEA oraz Produkcji Globalnej, Członek Zarządu BASF ECMS w Polsce. - Dzięki funkcjonalnemu układowi i przyjaznej estetyce chcemy stworzyć jak najlepsze warunki do integracji i współpracy.

Jan Eberhardt, Prezes Zarządu BASF ECMS w Polsce dodaje, iż to niejedyna inwestycja firmy w regionie. W 2014 roku w Środzie Śląskiej koło Wrocławia BASF otworzył swój najnowocześniejszy zakład produkcji katalizatorów w Europie. Fabryka obecnie zatrudnia ponad 550 osób i znacząco zwiększyła swoje moce produkcyjne w ostatnich latach.

