Obecna umowa najmu 4200 mkw. w Olivia Centre dla Bayer Global Business Services Gdańsk została przedłużona o kolejnych 5 lat. Rozpoczęły się tam prace rearanżacyjne, za które odpowiada Design Anatomy.

Bayer Global Business Services Gdańsk zajmuje cztery piętra budynku Olivia Tower i są jedną z najdłużej rezydujących firm w Olivii.

W nowym biurze pojawią się różnorodne miejsca pracy, zarówno w formie hot desków, jak i osobnych pomieszczeń.

Przestrzeń zostanie uzupełniona budkami telefonicznymi, miękkimi meblami oraz zielenią.

Wielokrotnie nagradzana pracownia architektoniczna zapowiada, że odnowiona przestrzeń będzie spełniać najnowsze standardy designu biur, a we wnętrzach na pracowników czekać będzie kilka miłych niespodzianek.

- Podążając za nowymi trendami w branży biurowej, Bayer GBS rearanżuje swoje biuro, chcąc stworzyć dla swoich pracowników przyjazną i multifunkcjonalną przestrzeń - mówi Barbara Wasilewska z Design Anatomy. Hybrydowy model pracy pozwala na redukcję standardowych stanowisk na rzecz stref do nieformalnych spotkań i relaksu. Gabinety zostaną przeznaczone na funkcje takie jak: game room, chillout, relax, mothers room. W nowym biurze pojawią się różnorodne miejsca pracy, zarówno w formie hot desków, jak i osobnych pomieszczeń ze specjalnie przystosowanymi do pracy bieżniami oraz rowerami treningowymi. Zmianie ulegnie również wystrój biura. Podążając za ideą zero waste będziemy wykorzystywać możliwie jak najwięcej istniejących już elementów. Przestrzeń zostanie uzupełniona budkami telefonicznymi, miękkimi meblami o różnych formach i funkcjach oraz zielenią.

Bayer Global Business Services Gdańsk zajmuje cztery piętra budynku Olivia Tower. Fot. Mat. pras.

- Nasza obecność w Olivia Centre ma podstawy nie tylko w korzystnych warunkach biurowych – mówi Remigiusz Wojciechowski, Head of Bayer Global Business Services Gdańsk. Czujemy się częścią społeczności Olivii, bierzemy udział w licznych projektach społecznych, a też wspólnie rozwijamy inicjatywy zapoczątkowane w Bayer GBS Gdańsk zapraszając do współpracy pracowników innych firm. Olivia Centre to wyjątkowa przestrzeń, którą doceniają zarówno nasi pracownicy jak i goście, nie tylko ze względu na dogodną lokalizację. Również rozbudowane możliwości proponowane przez Olivia Garden, taras widokowy i liczne usługi powodują, że Olivia spełnia nasze oczekiwania. Jesteśmy w Olivii Centre już 11 lat i chętnie pozostaniemy przez kolejne lata.

- Bayer GBS to wyjątkowo mocno zaangażowany rezydent Olivii. Pracownicy często biorą udział we wspólnych projektach, w tym mają swoją reprezentację w Chórze Olivii. Nie wszyscy wiedzą, ale sam Chór też ma swoje korzenie właśnie w firmie Bayer – mówi Bogusław Wieczorek z Olivia Centre. - W ciągu zaledwie kilku dni od wybuchu wojny, pracownicy firmy Bayer na całym świecie zorganizowali się oddolnie, tworząc listę tzw. shelters, czyli mieszkań lub pokoi (często w ich prywatnych domach), które gotowi byli udostępnić swoim koleżankom i kolegom z Ukrainy. Efektem pracy całej grupy było zapewnienie opieki i wsparcia dla ponad 550 osób, 200 miejsc noclegowych, z których skorzystało łącznie 430 osób. W projekt zaangażowanych było 130 pracowników gdańskiego oddziału firmy Bayer. Jesteśmy dumni, że wśród firm mających swoje biura w Olivii jest właśnie Bayer GBS.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl