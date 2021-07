BBI Development i Liebrecht&Wood chcą sprzedać Centrum Praskie Koneser

Zarząd współkontrolowanej przez BBI Development i grupę Liebrecht&Wood spółki zdecydował o podjęciu działań zmierzających do sprzedaży projektu "Centrum Praskie Koneser" - podała spółka w komunikacie.

"Podjęta przez Zarząd CPK (red.: spółki Centrum Praskie Koneser) uchwała oznacza, że CPK rozpocznie proces rozpoznawania rynku podmiotów, które mogą być zainteresowane nabyciem Projektu Koneser" - czytamy w komunikacie.

Jak podaje BBI, podjęcie powyższej decyzji ma istotne znaczenie, gdyż rozpoczyna proces poszukiwania potencjalnego, przyszłego nabywcy Konesera, a w dalszej perspektywie zmierza do sprzedaży tego projektu, co wiązałoby się z uzyskaniem znaczących przepływów z tego tytułu.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Koneser znajduje się na warszawskiej Pradze, w kwartale ulic: Ząbkowska, Markowska, Białostocka, Brzeska i został oddany do użytkowania pod koniec 2018 roku.

To pierwsze kulturalno–rozrywkowe centrum w Warszawie, położone na terenie zabytkowej Wytwórni Wódek „ Koneser”. Unikalność naszej oferty oraz ciekawie zaprojektowana przestrzeń miejska to cechy, które wyróżniają ten projekt. Mieści się tutaj piętnaście różnorodnych restauracji, przestrzeń kreatywna dla dzieci, sklepy i strefa urody. Do tego muzea, galerie sztuki. Organizowane są tu również spektakle, targi, koncerty, wystawy.

Częścią projektu jest Hotel Moxy Warsaw Praga. Na terenie Konesera działa też Campus Warsaw, pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej inicjatywa firmy Google dedykowana wsparciu start-upów.

Część biurowa to w sumie ponad 48 000 mkw. powierzchni.

Koneser to również centrum eventowe. Znajduje się tutaj prawie 7000 mkw. przestrzeni do wynajęcia.