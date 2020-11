BBI i Archidiecezja Warszawska chcą pozyskać inwestora dla Roma Tower

30 października br. zgromadzenie wspólników PW, spółki współkontrolowanej przez BBI Development i Archidiecezję Warszawską, zarządzającej projektem Roma Tower, podjęło uchwałę o wyrażeniu pozytywnej opinii w przedmiocie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych w zakresie pozyskania i zaangażowania w realizację projektu zewnętrznego inwestora, gotowego przystąpić do projektu i zapewnić jego dalsze finansowanie.

Projekt Roma Tower będzie zlokalizowany w Warszawie u zbiegu ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej.

Według Archidiecezji Warszawskiej, jak i BBI, realizacja projektu wymaga przystąpienia do spółek celowych nowego inwestora i wniesienia przez niego istotnego wkładu własnego, przy odpowiednim zmniejszeniu udziału w przedsięwzięciu dotychczasowych wspólników. Pozwoli to na zwiększenie wkładu własnego do poziomów docelowych wynikających z projektowanego budżetu projektu, na rozpoczęcie właściwych prac deweloperskich, a w dalszej perspektywie na pozyskanie zewnętrznego finansowania bankowego.

Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najkorzystniejszego scenariusza pozyskania nowego inwestora dla przedsięwzięcia, z proporcjonalnym uwzględnieniem zaangażowania dotychczasowych wspólników w zakresie ich udziału w majątku oraz w procesach decyzyjnych spółek celowych, jak również możliwości częściowego upłynnienia udziałów w projekcie przez obecnych wspólników, a w konsekwencji przyspieszenia realizacji projektu.

