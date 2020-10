Becton Dickinson dobrze czuje się we Wrocławiu. W Warszawie dokłada powierzchni w Poleczki Business Park

Becton Dickinson to czołowa firma na światowym rynku technologii medycznych i lider w dziedzinie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników opieki zdrowotnej, jak i w zakresie technologii wykorzystywanej w badaniach medycznych i laboratoriach klinicznych. Firma przedłużyła umowy najmu we wrocławskim Business Garden na powierzchni ponad 1800 mkw. i w warszawskim Poleczki Business Park na powierzchni ponad 1100 mkw., gdzie wynajęła także ok. 200 mkw. dodatkowej powierzchni.

- Oddziały Becton Dickinson znajdują się w Warszawie i we Wrocławiu. Zawsze wybieramy biura najwyższej jakości zlokalizowane w nowoczesnych obiektach, które stanowią otoczenie sprzyjające efektywnej pracy i budowaniu zaangażowania naszych pracowników. We wrocławskim oddziale kilka lat temu skonsolidowaliśmy nasze biura i zdecydowaliśmy o rozwoju w tej lokalizacji. Jesteśmy przekonani, że nasza obecność w budynkach Business Garden we Wrocławiu i Poleczki Business Park w Warszawie, będzie sprzyjać umacnianiu naszego biznesu - mówi Coralie Clement, Regional Real Estate Manager EMEA & Greater Asia, Becton Dickinson.

Poleczki Business Park Berlin to druga faza całego kompleksu stanowiącego dwa 4-kondygnacyjne budynki, które oferują łącznie ok. 21 000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Budynki wchodzące w skład drugiej fazy zostały pre-certyfikowane na poziomie LEED Gold. Z kolei Business Garden Wrocław to nowoczesny park biurowy, który składa się z trzech budynków o łącznej powierzchni biurowej około 36 600 mkw.



- Becton Dickinson to firma, która prężnie rozwija się zarówno na rynku wrocławskim jak i warszawskim. Ten światowy lider na rynku technologii medycznych od początku stawiał na zaawansowane technologicznie przestrzenie i komfort pracy swoich pracowników. Jesteśmy przekonani, że obie lokalizacje doskonale spełnią wysokie wymagania firmy Becton Dickinson - komentuje Katarzyna Krokosińska, dyrektor Biura JLL w Trójmieście.