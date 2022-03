Będą kolejne przychodnie Enel-med w Warszawie - w biurowcu Forest i CH Klif

W tej samej lokalizacji w marcu br. zostanie także uruchomiona klinika stomatologii i medycyny estetycznej Estell, będąca częścią Grupy Enel-Med.

Oddział zastąpi placówkę Enel-med funkcjonującą do tej pory w pobliskim centrum handlowym Westfield Arkadia.

Oddział Arkadia powróci po remoncie w nowej odsłonie w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Enel-med w trzecim kwartale bieżącego roku otworzy placówkę w CH Klif w Warszawie.

W oddziale Forest na pacjentów czekać będzie 11 gabinetów konsultacyjnych oraz 3 gabinety pielęgniarskie, w tym jeden zabiegowy. Dostępne będą również konsultacje u lekarza medycyny pracy oraz wykonanie badań diagnostycznych.

W oddziale Forest będzie można wykonać szczepienia, testy na przeciwciała Sars-CoV-2 oraz zrealizować pakiet zdrowotny „post-COVID”.

– Przeniesienie oddziału do jednej z najbardziej ekologicznych przestrzeni biurowych w Polsce to znak, że wciąż rozwijamy w sposób dynamiczny i modernizujemy naszą sieć. To także oznaka, że znamy miasto i nadążamy za jego transformacją. Jako dostawca usług medycznych dla wielu firm, w tym liderów rynkowych, chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów, dlatego nasz nowy punkt został zlokalizowany na terenie kampusu biurowego w jednym z najprężniej rozwijających się zakątków Warszawy. Tradycyjnie do dyspozycji naszych pacjentów przekazujemy podziemne miejsca parkingowe – powiedział Jacek Rozwadowski, prezes Centrum Medycznego Enel-Med S.A.