BeeCreative czy City Office? Który coworking wprowadzi się do Fabryki Norblina?

Część biurowa Fabryki Norblina jest właściwie w stu procentach wynajęta. Na ostatnie wolne piętra już podpisano listy intencyjne, więc za chwilę zakończy się komercjalizacja.

Umowy są podpisywane na pięć lat. Najemcy, szczególnie retailowi, starają się sobie zagwarantować kontynuację najmu.

W Fabryce Norblina są jeszcze wolne lokale na parterze, ale do każdego jest już lista zainteresowanych podmiotów. Trwają rozmowy i ich selekcja.

Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny tajemniczy najemca. Wiadomo, że nie jest z branży fashion. Otworzy jedyny swój flagship store w Polsce. Zajmie budynek nr. 22, czyli ten, przy którym stoi akumulator hydrauliczny w przeszkleniu.

Podobno w Fabryce Norblina zabrakło już miejsca na waszą własną markę coworkingową BeeCreative, której biuro było wcześniej planowane?

Kinga Nowakowska, członek zarządu i dyrektor operacyjna Capital Parku: Rzeczywiście raczej nie będzie BeeCreative w Fabryce Norblina. Mamy zbyt duże zainteresowanie tą powierzchnią. Poza tym, to byłaby trudna realizacja, ponieważ jest to przestrzeń słabo oświetlona, dlatego prawdopodobnie wprowadzi się tam koncept e-gamingowy. Z wielką chęcią urządzilibyśmy BeeCreative, ponieważ klienci często pytają o mniejsze biura do wynajęcia.

Czy to znaczy, że w fabryce nie będzie w ogóle coworkingu?

Nie będzie naszej własnej marki, ale w jednym z zabytkowych budynków pojawi się City Office - bardzo kameralny i ekskluzywny koncept biur serwisowanych.

