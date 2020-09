Belgowie kupili działkę od MTP w Poznaniu. W planach gigantyczny mixed-use

W celu realizacji wielofunkcyjnej inwestycji na terenie dawnych koszar wojskowych w Poznaniu BPI Real Estate Poland i Revive, belgijskie firmy deweloperskie, zamierzają powołać spółkę joint-venture.

- Ta transakcja jest bardzo istotna z punktu widzenia mieszkańców Łazarza. Z jednej strony umożliwi przemianę terenów, wykorzystywanych dotąd w celach magazynowych w jedno z najciekawszych miejsc do zamieszkania w Poznaniu. Z drugiej strony dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży tej nieruchomości, Międzynarodowe Targi Poznańskie będą mogły wyremontować jedno z najważniejszych miejsc w tej dzielnicy, ikonę naszego miasta, czyli Arenę – powiedział Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak.

– Poznań jest bardzo ważnym miastem na mapie inwestycji zarówno BPI Real Estate Poland jak i całej naszej Grupy. To właśnie tu na Wildze w tym roku zakończyliśmy realizację ekologicznego osiedla Vilda Park. Był to nasz debiutancki projekt w Poznaniu a jednocześnie 6 z 7 inwestycji realizowanych w Polsce. Sukces tego projektu skłonił nas do decyzji o realizacji kolejnego projektu w Stolicy Wielkopolski. Nie da się ukryć, że powierzchnia zakupionej działki od Międzynarodowych Targów Poznańskich robi ogromne wrażenie. Nic w tym dziwnego, chcemy tu zrealizować jedną z największych inwestycji w całym portfolio BPI Real Estate. Nasze plany są ambitne. Chcemy połączyć siły z Revive w jednym projekcie i wprowadzić w nim kilka funkcji, a także podjąć się trudu rewitalizacji zabytkowych budynków koszar. W naszych planach jest stworzenie nowoczesnego i przemyślanego projektu, którego ekologiczne rozwiązania będą funkcjonalne dla pokoleń. Przed nami ogrom pracy, tak abyśmy już wkrótce mogli przedstawić bardziej szczegółowy plan naszej nowej inwestycji.– zapowiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland

- Koncepcja planowanej inwestycji nawiązuje do misji naszej firmy: tchnąć nowe życie w zaniedbane, niewykorzystywane tereny miejskie. W Belgii stopniowo gromadziliśmy doświadczenie w zakresie rewitalizacji projektów takich jak ten, które teraz chcemy wykorzystać w Polsce. Widzimy ogromny potencjał w tym kraju. Planowana inwestycja w Poznaniu nie jest naszym pierwszym projektem realizowanym na polskim rynku nieruchomości. Jesteśmy zaangażowani również w przebudowę Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, w której docelowo powstanie około 3500 mieszkań- komentuje Alexandre Huyghe, CEO spółki Revive.

1

2