Bema Plaza z nowym najemcą 

Grupa Scanmed z początkiem 2023 roku otworzy placówkę medyczną we wrocławskim budynku Bema Plaza.

Obiekt należy do Deka Immobilien.

Scanmed jest obecny w prawie 40 lokalizacjach w całej Polsce.

– Nowe Centrum Medyczne we Wrocławiu, tworzone od podstaw, wpisuje się w naszą strategię rozwoju. To ważna inwestycja, która umożliwi zarówno dorosłym jak i dzieciom dostęp do lekarzy specjalistów, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, kompleksowego zakresu badań laboratoryjnych, USG i Poradni Medycyny Pracy. Do dyspozycji naszych Pacjentów oddamy nowoczesne gabinety lekarskie w bardzo dobrze skomunikowanym miejscu w Centrum Wrocławia. Cieszy nas fakt, że umocnimy tym samym swoją pozycję na rynku wrocławskim, gdyż poza nową lokalizacją dotychczas działają dwie przy ul. Parkowej i ul. Krasińskiego – komentuje Andrzej Podlipski, prezes Grupy Scanmed.

Bema Plaza to zlokalizowany w odległości 10 minut od Starego Rynku budynek zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami wykończenia i specyfikacji technicznych. Bema Plaza oferuje łącznie około 32 tys. mkw. powierzchni, łącząc dwie funkcje: biurową oraz handlową. Nowoczesne rozwiązania techniczne i wysoki standard wykończenia wnętrz pozwalają stworzyć komfortowe i bezpieczne środowisko pracy.

– Wraz ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuścił działalność medyczną do zakresu funkcji, które mogą być prowadzone w biurowcu, inwestycja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród operatorów medycznych. Jesteśmy dumni, że finalnie to grupa Scanmed wprowadzi się do Bema Plaza i poszerzy spectrum usług oferowanych w budynku. Bardzo nas cieszy, że firma z tak ogromnym doświadczeniem i bogatym portfolio wybrała naszą lokalizację – mówi Aleksandra Stanisz, Konsultant w dziale powierzchni biurowych JLL we Wrocławiu oraz reprezentantka Wynajmującego w budynku Bema Plaza.

– Proces transakcyjny we Wrocławiu przypadł na burzliwy okres. Jego finalizacja wymagała zaufania i chęci współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Tym bardziej gratuluję i dziękuję Grupie Scanmed za możliwość współpracy przy kolejnym już projekcie – podsumowuje Grzegorz Kmieciński, Director, Tenant Representation w Corees Polska.