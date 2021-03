Better Collective wprowadza się do Mogilska Office w Krakowie

Grupa Mediowa Better Collective A/S, zajmująca się prowadzeniem serwisów sportowych, wynajęła powierzchnię w Mogilska Office, należącym do grupy Warimpex.

Better Collective A/S to międzynarodowa firma rozwijająca serwisy sportowo-bukmacherskie oraz platformy edukacyjne w branży iGamingowej, notowana na giełdzie w Sztokholmie. Polski zespół prowadzi sieć serwisów piłkarskich Goal.pl oraz stronę zagranie.com. Nowe biuro firmy zajmie ok. 200 m kw. i mieścić się będzie na ostatnim piętrze biurowca.

- Ogromnie cieszymy się, że już za parę miesięcy nasz zespół Redakcji serwisu Goal.pl będzie mógł wprowadzić się do nowej przestrzeni w biurowcu Mogilska Office. Wybraliśmy tę inwestycję ze względu na świetną lokalizację, nowoczesne rozwiązania i design zastosowane w budynku, a widok z okien na ostatnim piętrze zdecydowanie zrobił na nas wrażenie. Odliczamy dni do przeprowadzki! - komentuje Marta Karolak, Office Manager w Better Collective.

W procesie poszukiwania odpowiedniej powierzchni biurowej i późniejszych negocjacjach najemcy doradzali eksperci Knight Frank.

- W wielu organizacjach, które na przestrzeni ostatniego roku zdecydowały się na pracę zdalną słychać coraz częstsze głosy, że atmosfery i komfortu biura nie da się zastąpić domową wygodą. Brakuje nam kontaktów międzyludzkich, wymiany pomysłów czy chociażby wspólnej porannej kawy. Biuro okazało się niezwykle istotnym elementem każdej organizacji – dodaje Aleksandra Markiewicz, Leasing Manager w Knight Frank.

Mogilska Office to nowoczesny obiekt biurowy klasy A oferujący ok. 12 000 m kw. powierzchni najmu. Jego atrakcyjna lokalizacja pozwala sprawnie i szybko dostać się do największych atrakcji Krakowa, m.in. Starego Miasta, Galerii Krakowskiej czy bulwarów wiślanych. Dodatkowo bliska odległość od ważnego węzła komunikacyjnego, jakim jest Rondo Mogilskie, ułatwia pracownikom dojazd do pracy dzięki m.in. licznym autobusom i tramwajom, w tym m.in. Krakowskiemu Szybkiemu Tramwajowi. Budynek wyróżnia się zróżnicowaną bryłą, dużymi otwieranymi oknami, które odpowiednio doświetlają wnętrze, wydajnym systemem klimatyzacji oraz licznymi udogodnieniami dla najemców.

- Kolejna umowa najmu powierzchni w biurowcu Mogilska Office potwierdza, że biura były, są i będą potrzebne, aby firmy mogły sprawnie funkcjonować. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najemcom bezpieczeństwo i komfort pracy w naszych nieruchomościach. Cieszymy się, że kolejna firma doceniła zalety naszego budynku, bo to w dzisiejszych czasach niezwykle ważne potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju naszej działalności – wyjaśnia Jerzy Krogulec, prezes zarządu Warimpex Polska.