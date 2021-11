Bezpieczeństwo i akustyka w pomieszczeniach biurowych – nowy trend, czy sposób na utrzymanie najemców przez cały rok?

Bezpieczeństwo higieniczne i izolacja akustyczna w pomieszczeniach biurowych – nowy trend, czy sposób na utrzymanie najemców przez cały rok?

Home office, który tak intensywnie zdominował pracę biurowców w ciągu ostatnich 2 lat, powoli odchodzi do lamusa. Bo jak pracodawcy zgodnie przyznają – utrzymanie firmy w stałym trybie pracy online sprawdzi się w sytuacjach kryzysowych. Jednak mając na uwadze perspektywę rozwoju firmy – efektywność pracy i zachowanie relacji między pracownikami – z pracy stacjonarnej nie warto rezygnować. Trzeba się tylko na nowo nauczyć jak stworzyć biuro „przyjazne” pracownikom – czyste, higieniczne i odpowiednio wyciszone. I to nie na okres jednego sezonu, ale na cały rok.

Jak zmieniły się potrzeby pracowników w czasie pandemii?

Na przestrzeni ostatnich 2 lat mogliśmy zaobserwować, jak kwestie zdrowia i higieny miejsca pracy wysunęły się na pierwszy plan w obszarze potrzeb pracowników. Co ważne, nowe trendy nie tylko wpłynęły na to jak obecnie projektowane są biura. Dużo uwagi poświęca się też kwestii „bezpieczeństwa” pracy w biurze, modelom pracy hybrydowej i tego jak utrzymać stały popyt na wynajem powierzchni biurowej na rynku.

Zarówno zarządcy nieruchomości biurowych, jak i najemcy są lepiej przygotowani do zachowania bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu ich biur. Ich codzienne działania prewencyjne najczęściej sprowadzają się do zakupu i montażu materiałów informacyjnych nt. zmian w funkcjonowaniu obiektu, montażu automatów do dezynfekcji rąk, montażu lamp bakteriobójczych, a także nowych inwestycji w poprawę jakości powietrza w budynku. To nowy trend, który obecnie wyznacza nowy wymiar jakości przestrzeni komercyjnej.

Czyste powietrze w pomieszczeniach zamkniętych. Dlaczego warto o nie zadbać?

Zanieczyszczone powietrze w biurze (w którym pracując spędzamy średnio większość swojego dnia) niesie za sobą wiele zagrożeń dla zdrowia i efektywności pracy. Jak wynika ze statystyk ZUS za rok 2020 – choroby układu oddechowego stanowiły trzecią i najczęstszą przyczynę wystawianych zwolnień lekarskich. Przyczynę tego stanu warto upatrywać m.in. w jakości powietrza, którym oddychamy pracując średnio po 8 h dziennie w pomieszczeniach zamkniętych – i w których jakość powietrza ( na skutek braku właściwej cyrkulacji ) może być nawet gorsza, niż powietrze na zewnątrz.

Jak zwiększyć komfort pracy i jakość powietrza w biurze?