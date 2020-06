Bezpieczna droga do pracy kluczowa dla powrotu do biur

- Bezpieczeństwo w biurze zaczyna się tak naprawdę od wyjścia z domu, a biurowiec to nie samotna wyspa – mówi Radosław Kozubski, założyciel i partner w Bike2BOX. - Dlatego wyszliśmy z ofertą naszego modułu.

W dobie COVID-19 wiele miast europejskich, zgodnie z rekomendacjami ekspertów WHO, postawiło na promowanie rowerów jako środka transportu. Berlin, Paryż, Wiedeń, Budapeszt, a w Polsce Kraków wytyczają tymczasowe ścieżki rowerowe, aby stworzyć mieszkańcom bezpieczne warunki podróżowania oraz chronić miasta przed wzmożonym ruchem samochodów. Zagrożenia związane z dojazdem do biur zauważają też niektórzy pracodawcy deklarując, że aby chronić ciągłość funkcjonowania firmy po izolacji, będą zachęcać pracowników do indywidualnych form transportu, w tym właśnie rowerów.

- Wychodzimy z naszą ofertą modułowych parkingów rowerowych, aby sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na parkowanie rowerów w budynkach – mówi Radosław Kozubski. Oferujemy produkt „instant”, bez długich terminów, bez ingerencji w infrastrukturę budynku, czasochłonnych projektów czy wysokich kosztów, jakie się z tym łączą.

Standardowe moduły obejmują od 1 do 3 tradycyjnych miejsc parkingowych i pozwalają w łatwy sposób zaparkować od 12 do 36 rowerów.

- Eksperci zajmujący się miastami na całym świecie zastanawiają się czy wracać do miast, jakie znaliśmy do tej pory. Promujemy rowery już od wielu lat, projektując i montując parkingi rowerowe u największych graczy na rynku, organizujemy również imprezy promujące zdrowy, rowerowy tryb życia. To dobry moment, żeby zastanowić się nad rolą rowerów w naszym życiu i miastach – dodaje Radosław Kozubski. - Mam nadzieję, że dzięki naszym rozwiązaniom uda nam się przyczynić do tego, by było ich więcej.