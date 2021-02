Bezpieczne biuro. Tak to robi Echo Investment

Od początku 2020 roku Echo Investment dostarczyło na rynek 125 tys. mkw. nowoczesnej przestrzeni biurowej. Deweloper ukończył budowę Biur przy Willi, Biur przy Warzelni, Mojego Miejsce II w Warszawie, a także pierwszego etapu West4 Business Hub we Wrocławiu i kompleksu Face2Face Business Campus w Katowicach. We wszystkich budynkach pracują już najemcy.

– Pandemia wymusiła wiele zmian na rynku biurowym. Wszystkie nasze zespoły postawione zostały w stan najwyższej gotowości. Naszym priorytetem było realizowanie inwestycji zgodnie z zakładanym harmonogramem oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników na naszych budowach. Nasi specjaliści obserwowali zachowania pracowników biur oraz analizowali sposoby utrzymywania podwyższonych standardów higieny. Zebraną wiedzę przełożyli na wprowadzenie do planowanych oraz już budowanych biurowców rozwiązań eliminujących większość ryzyk i wzmacniających bezpieczeństwo użytkowników – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.

Echo Pure Office – nowy standard na rynku biurowym

Echo Investment położyło jeszcze większy nacisk na to, by realizowane inwestycje były dobrze zaprojektowane i uwzględniały rozwiązania gwarantujące podwyższony poziom bezpieczeństwa. Po dokonaniu starannej analizy potrzeb najemców, deweloper postawił na dostarczanie czystego i zdrowego powietrza. W ramach nowego standardu Echo Pure Office kanały wentylacyjne przestrzeni biurowych uzbrojone zostały w sprawdzoną technologię RCI ActivePure, wykorzystywaną często w szpitalach. Echo Investment to pierwszy deweloper w Polsce i Europie, który wprowadził to rozwiązanie do projektów biurowych na tak szeroką skalę.

Nawiązując współpracę z firmą ActiveTek, zainwestowano w system, który pozwala zapewnić użytkownikom najwyższą jakość powietrza wewnętrznego zarówno w czasie pandemii, jak i po jej zakończeniu. Skupiono się na urządzeniach, które powiązane są z systemami wentylacyjnymi budynków, ponieważ to tymi kanałami może dojść do transmisji chorobotwórczych drobnoustrojów.