Bezpieczne biurowce. Develia szuka ponadstandardowych rozwiązań

Jeszcze w tym miesiącu w warszawskiej Woli Retro zainstalowane zostaną innowacyjne urządzenia do dezynfekcji powietrza w przestrzeniach wspólnych. Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby najemców.

Warszawski biurowiec Wola Retro do końca 2020 roku zwiększy poziom ochrony pracowników poprzez zakup innowacyjnych urządzeń dezynfekujących. We wszystkich holach windowych oraz przy głównym wejściu do budynku, przez które dziennie przechodzi nawet kilkaset osób, zainstalowane zostaną przepływowe lampy wirusobójcze i bakteriobójcze. Ponadto w windach planowane jest umieszczenie specjalistycznych oczyszczaczy, zapewniających czystsze i zdrowsze powietrze.

Zaimplementowane w holach windowych lampy UV-C Care Flow Light skutecznie ograniczą rozprzestrzenianie się bakterii, wirusów, pleśni, grzybów i innych drobnoustrojów w otoczeniu. Emitowane światło UV-C, dotychczas popularne w szpitalach czy gabinetach lekarskich, zagwarantuje stałą dezynfekcję powietrza. Dzięki solidnej obudowie urządzeń emisja światła jest w pełni bezpieczna. Równie wydajne i zaawansowane technologicznie oczyszczacze powietrza poprawią komfort korzystania z wind, działających w biurowcu Wola Retro. Urządzenia te, funkcjonujące na zasadzie utleniania fotokatalitycznego, ograniczą ilość zanieczyszczeń w kabinach. Oba rozwiązania pozwolą zminimalizować ilość używanych środków chemicznych przez obsługę budynku podczas codziennej dezynfekcji pięter.

– Zauważamy konieczność inwestowania w nowoczesne rozwiązania, które zapewnią naszym najemcom i przede wszystkim ich pracownikom pełne poczucie bezpieczeństwa. Zarówno wentylatory KONE, jak i lampy UV-C będą służyły nie tylko w obecnym trudnym czasie, ale także w okresie popandemicznym, gdy znacznie zwiększy się przywiązywanie wagi do higieny i bezpieczeństwa osobistego – mówi Piotr Pirogowicz, Dyrektor Zarządzający Obiektami Komercyjnymi DEVELIA S.A.

Inwestycje poprawiające bezpieczeństwo korzystających z przestrzeni biurowca Wola Retro wynikają z całościowej strategii przyjętej przez spółkę Develia, właściciela warszawskiej nieruchomości. Jedną z podstawowych dewiz przyjętych przez zarządzających obiektem jest zapewnienie maksymalnego komfortu pracy wszystkim najemcom i ich pracownikom.