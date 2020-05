Bezpieczni w biurze. Ruszył autorski program CPIPG

CPI Property Group opracowała i wdrożyła autorski program „Bezpieczni w Biurze”, adresowany do najemców we wszystkich swoich biurowcach. Celem programu jest zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa, po podjęciu przez najemców decyzji o powrotach i prowadzeniu pracy z biur.

Autorski program „Bezpieczni w Biurze” został opracowany przez Zespół Kryzysowy CPIPG. Zespół od samego początku sytuacji związanej z koronawirusem nie tylko przygotowywał stosowne zasady postępowania w nowych okolicznościach oraz reagował na bieżące kwestie, ale również skupił się na opracowaniu procedur, związanych z powrotami najemców do biur. Efektem prac jest dokument własny „Bezpieczni w Biurze”, który określa zunifikowane zasady zachowania i poruszania się w biurowcach CPIPG w Warszawie.

Podstawowym celem było bezwzględne zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom wszystkich biurowców przez zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Przy wejściach, w holach windowych czy wyjściach z parkingów podziemnych ustawione zostały dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym. Wszystkie powierzchnie wspólne oraz elementy infrastruktury, z których się często korzysta, są na bieżąco czyszczone i dezynfekowane. Recepcje główne zabezpieczone zostały specjalnymi osłonami. Pracownicy poszczególnych serwisów wyposażeni zostali w maseczki/przyłbice, jednorazowe rękawiczki oraz płyny do dezynfekcji. W okresie pracy zdalnej wykonane zostały prace czyszczenia i odkażania systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacji.

- Naszym celem było opracowanie takiego zbioru zasad, w oparciu o wydane oficjalne Rozporządzenia, aby wszyscy pracownicy, już od wejścia, mieli poczucie najwyższych norm bezpieczeństwa. W naszych biurowcach określone zostały zasady poruszania się, korzystania z wind, ciągów komunikacyjnych oraz parkingów. W lobby zorganizowaliśmy punkty kurierskie i pocztowe oraz określiliśmy zasady odwiedzania biurowców przez gości z zewnątrz. W trzech lokalizacjach mamy kliniki medyczne. Ściśle z nimi współpracujemy, by oddzielić pacjentów od pracowników – wyjaśnia Marcin Mędrzycki P.O. Head of Asset Management w CPIPG.

Nowa organizacja życia w biurowcach jest przedstawiana i przybliżana najemcom dzięki przygotowanej kampanii informacyjnej. CPIPG kreatywnie podszedł do możliwości wykorzystania swojej powierzchni w charakterze nośników informacyjnych. Wszędzie gdzie to możliwe, pojawiły się plakaty informacyjne, instrukcje czy strzałki kierujące do schodów. Wykorzystane zostały również np. podłogi czy ściany wizyjne i ekrany.

