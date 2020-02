BFF Banking Group przenosi siedzibę do Bramy Miasta

BFF Banking Group, oferująca usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej, przenosi swoją siedzibę do Bramy Miasta. Zmiana lokalizacji biura związana jest z otwarciem polskiego oddziału banku BFF we wrześniu 2019 roku.

Brama Miasta – projekt zrealizowany przez firmę Skanska – składa się z dwóch trzynastopiętrowych budynków, które zapewniają niemal 44 tys. mkw. przestrzeni biurowej i mogą swobodnie pomieścić do 5000 pracowników. Biurowce wyposażone są w nowoczesne technologie m.in. stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz udogodnienia dla rowerzystów, co stwarza pracownikom możliwość wyboru alternatywnych, nieemisyjnych lub nisko emisyjnych środków transportu. Brama Miasta zlokalizowana jest niedaleko dworca Łódź Fabryczna, co także ułatwia komunikację i codzienne dojazdy do pracy. Projekt stworzony przez firmę Skanska uwzględnia również wykorzystanie przestrzeni wspólnych – imponującego patio oraz kawiarni – jako miejsc spotkań, zaprojektowanych z myślą zarówno o pracownikach budynków, jak i mieszkańcach Łodzi oraz turystach. Przestrzeń znajdująca się pomiędzy oraz wokół dwóch głównych budynków, zachęca do organizowania i promocji wydarzeń społeczno-kulturalnych. Biurowce Bramy Miasta zostały również nagrodzone certyfikatem „Obiekt bez barier”.

- Zbudowanie miasta przyjaznego zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom, to cel jaki Łódź ma przed sobą. Dla mieszkańców oznacza to miasto z przyjaznymi warunkami zarówno do pracy i nauki, jak i do życia, natomiast dla inwestorów oznacza miasto z rozbudowaną infrastrukturą oraz możliwość pozyskania pracowników – powiedział Wojciech Rosicki, Wiceprezydent Miasta Łodzi. - Jednym z głównych elementów przeobrażenia miasta jest Nowe Centrum Łodzi oraz zrewitalizowana dawna elektrownia EC-1. Wyjątkowy charakter tego miejsca, nawiązujący w pełni do przemysłowej przeszłości miasta, pozwala na wykorzystanie nowych możliwości, przy jednoczesnym przeznaczeniu go na funkcje edukacyjne i kulturalne.

- Bardzo cieszymy się, że możemy przywitać BFF Banking Group w kompleksie Brama Miasta. Jestem pewien, że przenosiny do nowej siedziby będą wsparciem dla dalszego rozwoju BFF Banking Group na polskim rynku – powiedział Arkadiusz Rudzki, Dyrektor Zarządzający Skanska Property Poland. - Brama Miasta jest naszym trzecim projektem biurowym zrealizowanym w Łodzi i jesteśmy przekonani, że odniesie podobny sukces jak budynki Green Horizon oraz Nowa Fabryczna. Brama Miasta jest dowodem najwyższej jakości oraz unikalnej architektury naszych projektów. Wpisuje się w historię oraz klimat miasta ze swoją unikalną kortenową elewacją, która w Łodzi została użyta po raz pierwszy na taką skalę.

