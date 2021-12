Białoruski start-up AM Builder stawia na Trójmiasto. Pracę znajdzie 50 specjalistów

AM BUILDER, białoruski startup, twórca wirtualnego asystenta budowy i remontu zaoferuje nowe możliwości pracy w Trójmieście.

W miarę rozwoju, AM BUILDER planuje rozbudować zespół i zatrudnić 50 osób: specjalistów w zakresie rozwoju oprogramowania, treści i marketingu.

Obecnie nad projektem pracuje 8 pełnoetatowych pracowników, nad treścią pracuje kilku kontraktorów w niepełnym wymiarze godzin. 3 pracowników przeniosło się z Białorusi do Gdańska i jest tu oficjalnie zarejestrowanych, więcej członków zespołu jest w trakcie przeprowadzki.

AM BUILDER ma na celu dostarczenie rozwiązań dla każdego etapu remontu i budowy dla niebędącego ekspertem użytkownika. Jest to innowacyjne narzędzie tworzące jeden kanał komunikacji dla klientów, dzięki któremu otrzymają informacje od przedstawicieli rynku budowlanego. Trójmiejskie biuro stało się spółką macierzystą AM BUILDER składającą się z centrum rozwoju i testowania oprogramowania, działu zarządzania strategicznego, działu kontroli jakości oraz agregatora płatności dla platformy.

- Pomorze jest wzorem do naśladowania w zakresie wsparcia relokacji zagranicznych firm poszukujących bezpiecznych lokalizacji dających doskonałe warunki do rozwoju i znalezienia nowych rynków. Dzięki inicjatywom Poland. Business Harbour i Come2Pomerania, udowadniamy, że współpraca między przedsiębiorstwami a rządem jest możliwa i konieczna - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

AM BUILDER oferuje możliwość wejścia na rynek pracy osobom bez znacznego doświadczenia i kwalifikacji, oferując pracę w międzynarodowym zespole, a także udział nie tylko w komercyjnym, ale także społecznie znaczącym projekcie, który uwzględnia interesy publiczne i nowoczesne trendy w dziedzinie ochrony środowiska.

- Kochamy i doceniamy przyjazną atmosferę Trójmiasta, jego tolerancję i gościnność, dobry klimat biznesowy i europejską jurysdykcję. To, że Pomorze jest perłą turystyczną Polski, sprzyja prowadzeniu biznesu. Trójmiasto to żywe, stale rozwijające się centrum przyciągające nowe pomysły i wysoko wykwalifikowanych specjalistów - mówi Anatoly Mironyuk, założyciel i dyrektor AM BUILDER.

Nowi pracownicy firmy zostaną zatrudnieni na podstawowych stanowiskach i przejdą szkolenia. Strategia ta daje możliwość wdrażania nowych pomysłów do projektu i wykraczania poza jego ramy. Firma jest międzynarodowa, jej klienci znajdują się w różnych częściach świata, ale zarządzanie i główne linie projektowe będą realizowane na Pomorzu.

- Cieszymy się, że nowe start-upy z zagranicy realizują swoją podstawową działalność w Trójmieście. Bycie częścią ich rozwoju, gdy stają się widocznym członkiem lokalnej społeczności, jest dla nas największą nagrodą. Powitaliśmy już 8 startupów z Europy Wschodniej, czekamy na kolejne - mówi Aleksandra Moszyńska, Specjalista ds. inwestycji zagranicznych, Invest in Pomerania.