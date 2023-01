18 marca biegacze ponownie pojawią się w progach biurowca Rondo 1 w Warszawie. Rejestracja do startu w XI Biegu Na Szczyt Rondo 1 już trwa, a organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji.

Bieg Na Szczyt Rondo 1 można uznać za kultową pozycję nie tylko w kalendarzu stołecznych wydarzeń sportowych, ale i na światowej mapie towerrunningu.

Warszawski biurowiec dwukrotnie – w 2016 i 2022 roku - był gospodarzem Mistrzostw Europy w Bieganiu po Schodach.

Co roku w Rondo 1 rywalizują najlepsi biegacze po schodach na świecie.

Za nami już 10 lat pięknej historii Biegu Na Szczyt Rondo 1. Tym razem powiększamy limit uczestników o dodatkowe 100 osób. Liczymy, że dzięki temu w Rondo 1 pojawi się rekordowa liczba biegaczy i biegaczek, co przełoży się na dodatkowe środki na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które niezmiennie wspieramy od pierwszej edycji biegu – mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director w pionie marketingu, międzynarodowej firmy zarządzającej nieruchomościami Cushman & Wakefield.

Rejestracja online do startu w XI Biegu Na Szczyt Rondo 1 trwa w portalu Slotmarket.pl. W sprzedaży dostępnych jest 600 pakietów startowych. Organizatorzy zachęcają do szybkiej rejestracji, ponieważ limit uczestników wyczerpywał się dość szybko każdego roku. Wcześniejsze dołączenie do grona uczestników wiąże się również z niższą opłatą startową. Pierwsze 200 osób zapłaci bowiem 50 zł, kolejne 200 osób – 60 zł, a ostatnie 200 pakietów startowych dostępnych będzie w cenie 70 zł.

Liczymy na rekord frekwencji, ale równolegle wszystko wskazuje na to, że bieg w Rondo 1 ponownie będzie mógł się poszczycić bardzo wysokim poziomem sportowym. Wiemy, że do startu w zawodach szykują się liderzy światowego rankingu, Malezyjczyk Soh Wai Ching oraz bardzo mocny Japończyk, Ryoji Watanabe. Tradycyjnie spodziewamy się też obecności najlepszych zawodniczek i zawodników z Polski i krajów europejskich – zapowiada Piotr Jakóbik, rzecznik prasowy imprezy.

Bieg Na Szczyt Rondo 1 ma nie tylko wymiar sportowy, ale i charytatywny. Od pierwszej edycji imprezy, wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, przekazując na rzecz SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku cały przychód z opłat startowych. W trakcie dotychczasowych 10 edycji wydarzenia zebraliśmy ponad 270 tysięcy złotych.

