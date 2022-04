Bieg na Szczyt Rondo 1 z rekordowym wsparciem dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce

Trwa rejestracja do jubileuszowej, X edycji warszawskiego Biegu Na Szczyt Rondo 1, który odbędzie się 21 maja. W sprzedaży zostały ostatnie wolne miejsca. Wiadomo już, że w tym roku ze zbiórki związanej z biegiem zostanie przekazana rekordowa kwota na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

Zostało 100 wolnych miejsc na liście startowej biegu na szczyt warszawskiego biurowca Rondo 1. Imprezę zaplanowano na 21 maja.

W ramach rywalizacji do pokonania jest 38 pięter z przewyższeniem 142 metrów.

Dochód z pakietów startowych, dobrowolne wpłaty uczestników oraz wpłata od gospodarza biegu - kompleks Rondo 1 zasilą konto Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

38 pięter i 142 metry w pionie – takie zadanie czeka na każdego, kto 21 maja postanowi zmierzyć się z trasą biegu wiodącą po klatce schodowej biurowca Rondo 1 w Warszawie. Po dwuletniej przerwie w organizacji wydarzenia spowodowanej pandemią, chętnych do podjęcia wyzwania jest nadal bardzo wielu. W sprzedaży zostały już ostatnie pakiety startowe.

Wystartować może pół tysiąca uczestników

- Na liście startowej jest już ponad 400 osób, a limit uczestników wynosi 500. Liczba dostępnych pakietów zmniejsza się z każdym dniem, więc lepiej nie czekać zbyt długo z decyzją o rejestracji – mówi Piotr Jakóbik, rzecznik prasowy zawodów.

Wiadomo też, że nadchodzącą edycja wydarzenia będzie rekordowa, jeśli chodzi o kwotę wsparcia finansowego, która trafi do SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku. Z opłat startowych biegaczy, a także przekazanych przez nich dobrowolnie, dodatkowych środków zebrano już prawie 22 tysiące złotych. Ta kwota zwiększy się jeszcze o wpłaty od nowych uczestników biegu, ale zostanie też znacząco podniesiona przez gospodarza biegu - kompleks Rondo 1.

Zebrane podczas biegu środki zostaną przeznaczone na cele charytatywne

- Środki pozyskane ze sprzedaży pakietów startowych zawsze stanowią wsparcie dla opiekunów oraz podopiecznych wskazanych fundacji oraz Stowarzyszeń. Cieszymy się, że i w tym roku możemy aktywnie wesprzeć Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, a potencjalni uczestnicy biegu tak licznie dokonują rejestracji i zakupu pakietów - mówi Sylwia Wiszowata-Łazarz, Associate Director w pionie marketingu Cushman & Wakefield.

- Tegoroczna edycja to także dodatkowa pomoc finansowa ze strony Rondo 1, które zasili budżet stowarzyszenia kwotą 15 tys. złotych. Bieg na Szczyt to w istocie wydarzenie, które od wielu lat łączy rywalizację sportową z dobroczynnością. Dla nas to także symbol obrazujący dobre serca oraz wolę niesienia pomocy przez wszystkich uczestników biegu - dodaje Wiszowata-Łazarz.

Rejestracja do startu w Biegu Na Szczyt Rondo 1 prowadzona jest przez portal SlotMarket.pl. Link do formularza zgłoszeniowego znajduje się na przebudowywanej obecnie stronie internetowej www.biegnaszczyt.pl.